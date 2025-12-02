El PNV mira ya a Podemos para evitar una prórroga presupuestaria en Álava

No hay proyectos reseñables que peligren por una prórroga presupuestaria en la Diputación de Álava. Ni el EDA Drinks&Wine (el campus del vino), ni ... el centro de fabricación avanzada que impulsa Mercedes, ni la actualización en el modelo de cuidados. Todos ellos cuentan con partidas aseguradas para 2026 a través de créditos de compromiso y el tranvía de Zabalgana, a su vez, se está tramitando de forma paralela en las Juntas Generales (a través de un proyecto de norma foral) con la previsión del Gobierno de Ramiro González de que la negociación presupuestaria no iba a resultar sencilla.

Y no lo está siendo. A diez días para la fecha tope que se han marcado el PNV y PSE para disponer de un pacto, el diputado general mira ahora a Elkarrekin Podemos para replicar el acuerdo que puede existir en Gipuzkoa. Las conversaciones no están tan avanzadas en Álava, pero los morados ya les han trasladado una propuesta. Un paso importante, aunque no se puede obviar que existe un enorme escollo que es la «línea roja clara y absoluta» que dibujó sobre el tablero de la negociación: la solución del conflicto de las residencias privadas.

Pero si antes de que concluya diciembre no hay un acuerdo entre la patronal de los geriátricos privados y los sindicatos, los nueve millones que la Diputación tenía preparados para 'facilitar' la solución a este conflicto desaparecerán. No por voluntad política, sino porque legalmente es imposible prorrogar para el año siguiente las partidas que no se ejecutan, y éste sería el caso si no existe un acuerdo presupuestario.

Así que EH Bildu o Podemos tendrán que acceder a negociar las cuentas si no quieren toparse con un escenario que podría enquistar más aún un conflicto laboral que dura seis años. Porque la tercera opción que existía en las Juntas, el PP parece descartada después de que hayan anunciado que el día 12 presentarán una enmienda a la totalidad, es decir, solicitarán que se devuelva el proyecto al Gobierno de Ramiro González.

Tras escuchar al diputado general, la opción de la izquierda abertzale parece harto complicada. «Nos han trasladado una propuesta que son los puntos principales del programa electoral. Es absolutamente inabordable, ni por cantidad ni por contenido», ha subrayado el máximo dirigente foral, que ha recordado a EH Bildu que «no es una formación política mayoritaria» y que sus catorce procuradores no pueden «imponer su proyecto» a los 24 que suman jeltzales y socialistas.

Mientras, Elkarrekin ha presentado «una plataforma de negociación condicionada» a las residencias privadas. «No obstante, estamos hablando con Elkarrekin y veremos hasta dónde nos lleva esto», ha afirmado González. No se trata de una opción inexplorada esta legislatura, pero los dos últimos años la formación morada se ha descabalgado en el último momento y el año pasado sobre todo como consecuencia de las discrepancias internas que existen entre los dos miembros de la oposición Podemos e Izquierda Unida. Además, el PNV y PSE sacaron adelante en marzo la reforma fiscal con el partido fundado por Pablo Iglesias y sin el apoyo del juntero de IU, José Damián García Moreno.

«Yo no quiero generar expectativas pero es un camino que habría que recorrer. Tenemos ya una experiencia de negociación y sabemos cuáles son las prioridades de Elkarrekin. Eso facilita siempre el diálogo y se abriría un camino que habría que recorrer. Yo no quiero establecer aquí porcentajes de posibilidades de acuerdo. Quiero ser prudente», ha subrayado el diputado general.

Lo cierto aquí es que, aparte de la «línea roja clara y absoluta» que marcó Podemos sobre los geriátricos, se ha mantenido en un discreto plano secundario, mientras EH Bildu ha insistido en dos ocasiones sobre las condiciones para reeditar el vigente acuerdo presupuestario y el PP ha anunciado este martes que presentará una enmienda a la totalidad y ha insistido en que el PNV y PSE «están malgastando los impuestos y los esfuerzos de los alaveses».

De momento, el diputado general no quiere hablar de prorrogar las cuentas hasta que «no se agoten las posibilidades de acuerdo«. «Tenemos que trabajar para que haya un presupuesto aprobado para 2026», ha afirmado, aunque después haya deslizado que «no hay proyectos reseñables que pudieran peligrar».