David Rodríguez (Podemos) saluda al diputado general, Ramiro González (PNV), en presencia de Iñaki Oyarzabal (PP). Igor Aizpuru

El PNV mira ya a Podemos para evitar una prórroga presupuestaria en Álava

El PP enmendará a la totalidad las cuentas, mientras el acuerdo con EH Bildu se aleja. Ramiro González defiende que una falta de acuerdo no pondría en peligro proyectos clave

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:50

No hay proyectos reseñables que peligren por una prórroga presupuestaria en la Diputación de Álava. Ni el EDA Drinks&Wine (el campus del vino), ni ... el centro de fabricación avanzada que impulsa Mercedes, ni la actualización en el modelo de cuidados. Todos ellos cuentan con partidas aseguradas para 2026 a través de créditos de compromiso y el tranvía de Zabalgana, a su vez, se está tramitando de forma paralela en las Juntas Generales (a través de un proyecto de norma foral) con la previsión del Gobierno de Ramiro González de que la negociación presupuestaria no iba a resultar sencilla.

