La plaza de Celedones de Oro de Vitoria, gran escaparate de la artesanía

Madera tallada, impresión botánica sobre textil, bolsos cosidos a mano o libretas encuadernadas como se hacía en el siglo V. La feria artesanal Lan Ta ... Lan, instalada hasta el 21 de abril -en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00- en la plaza de Celedones de Oro de Vitoria, reúne todo tipo de piezas únicas en sus 14 puestos. Diferentes productos que no solo invitan al público a rascarse el bolsillo, sino también a valorar el trabajo que hay detrás. El hilo conductor es la producción cuidada, hecha con mimo y dedicación.

Buena prueba de ello es el trabajo de Martina López de Heredia, joyera artesana de 25 años del condado de Treviño. «Parto de la granalla de plata, hago la aleación, lamino, trefilo… para crear los anillos, pendientes y collares. Es un proceso 100% artesanal», cuenta rodeada de herramientas -bloque de grabado, alicates, soplete- y de visitantes curiosos. «Llevo cinco años y empecé haciendo cosas muy sencillas como un collar de una ola. Al ir progresando, comencé a emplear piedras y minerales, siempre naturales», explica con naturalidad, mientras recibe un cumplido desde el otro lado del mostrador. «Muy bonito lo que haces», le dicen.

La suya es una historia que llama poderosamente la atención. «Mis padres me sacaron del colegio con seis años y me educaron en casa», recuerda con una gran sonrisa. Su padre es herrero, así que algunas herramientas ya se encontraban por casa. En redes, su marca, Martina Jewelstone, cuenta con cerca de 3.000 seguidores. «La clientela viene ya sabiendo lo que quiere», asegura. Una de las particularidades de su puesto es que puede ajustar las medidas de los anillos al momento. «La gente se sorprende, pero es que con unos martillazos vale», comenta.

Martina Jewelstone, María Gómez Forte (89 grados) y Mónica Martín (Flamenca y Morada) Igor Aizpuru | Rafa Gutiérrez

En muchos de estos puestos se repite un patrón. Dejar atrás una profesión para montar un negocio en base a la pasión y a una gran dedicación. La vallisoletana María Gómez Forte estudió Musicología y dirigió un taller ocupacional, hasta que decidió fundar su propia marca de encuadernación artesanal, 89 Grados. «El público de Vitoria es maravilloso. Le gusta, aprecia, y yo estoy encantada», asegura mientras muestra sus libretas. De cartón forrado con tela, cosidas con hilo de lino. «Sigo la forma más antigua de coser libros. Hay ejemplares del siglo V en los que se usaba este método», explica. En sus tapas emplea papeles de India, Italia o telas africanas. Todo ese proceso de creación, confiesa, le da «paz». Gómez también escribe. Es autora de los álbumes 'Tin va al cole' y 'León y el monstruo en el frigo', ambos ilustrados por Ana Moyano y traducidos al euskera por Iraia Amundarain.

A pocos metros de allí, Mónica Martín atiende su puesto Flamenca y Morada. Confecciona complementos textiles. Pero antes trabajó como educadora social hasta que en 2016 decidió dejar su empleo. «Decidí dedicarme un tiempo para saber qué quería hacer con mi vida, y retomé la costura, que siempre me había gustado. Primero de forma más rudimentaria y luego aprendí de forma más técnica», cuenta. La costura le acompaña desde niña. «A mí coser me ha gustado siempre, desde que soy muy chiquitina. Ya a los ocho años me regalaron mi primera máquina de coser, que nunca funcionó porque era de plástico», dice entre risas.

En la plaza de Celedones de Oro Feria de artesanía Abierto en horario de 11.00-14.00 y 17.00-21.00.

Puestos 'Flamenca y morada', 'Ekhilote','Maryahermoso', 'Qordata', 'Lalanne Joyas', 'Egur lanak', 'Egurra Ukitzen', 'Taller Bio-Bio'; 'Kuia Lámparas de Calabaza'; 'Sacotermia'; 'Pomada Delapura', 'Lamia'; 'Amaya Barahona' y '89 grados libros'.

Actividades paralelas Domingo 13 de abril (18.30), Concierto de Elh Malick; taller de 'lindy hop' (15 de abril, 18.00); taller de tallado de madera (17 de abril, 18.00) y concierto de Como tú quieres (19 de abril, 18.30).

Cuando se le pregunta por la diferencia entre lo artesanal y lo industrial, lo tiene claro. «Los materiales tienen que ser lavables, resistentes y ligeros. Coso para que no se salga ni un hilo. Es lo contrario al 'fast fashion', que está pensado para que en un año se te rompa algo y tengas que comprar otra vez», afirma. Mónica debutó en 2019 en otra feria bajo el sello Lan Ta Lan, y desde entonces no ha parado.

Este pequeño mercado, organizada por la Asociación Artesanal de Álava (Artisau) con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria, cuenta también con una serie de actividades paralelas para animar la visita en la céntrica plaza. Este domingo 13 abril (18.30 horas) actúa en concierto el Elh Malick, un cantante con una voz de ensueño que da rienda suelta a un repertorio que pasea por el reggae, el soul y el folk. Además, el martes 15 de abril se llevará a cabo el movido taller de 'lindy hop' de la mano de The Bounce Swing Eskola (18.00); el jueves 17 un taller de tallado a madera por Igor Unanue y ya el sábado 19, el concierto del grupo Como tú quieras.