La plataforma del TAV estará acabada en el segundo semestre de 2026

Las interminables obras para completar el trazado de la 'Y' vasca que ya suman 19 años se podrían rematar definitivamente en el segundo semestre de ... 2026, si se cumplen las previsiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La fecha para concluir la plataforma sobre la que posteriormente se asentarán las vías no es novedosa, pero dentro de un proceso que ha sufrido interminables retrasos el calendario, parece aclararse.

Son 175 kilómetros de recorrido para unir a través de trenes de alta velocidad las tres capitales vascas y cuyos trabajos se iniciaron en el entorno de Vitoria en septiembre de 2006. Si se cumplen los plazos dados por el secretario de Estado, el socialista José Antonio Santano, en el Foro Green Urban Mobility celebrado en el Palacio Europa, serán 20 años los necesarios para completar la construcción de la base sobre la que se asentarán los raíles por los que circularán los convoyes.

Del trazado correspondiente al ramal guipuzcoano, las obras están culminadas desde febrero de 2024. Es la parte que ha ejecutado el Gobierno vasco mediante una encomienda de gestión con la que ha adelantado un dinero que ha ido descontando del Cupo. En lo que respecta al tramo que surcará Bizkaia y Álava que ejecuta directamente el Ministerio de Transportes a través de Adif, la última actualización del estado de las obras señala que quedan por concluir tres de los catorce contratos en los que se dividió el tajo: son los del complejo nudo de Bergara, el Atxondo-Abadiño y el segundo sector del Legutio-Eskoriatza..

Más allá de la plataforma ferroviaria, el pasado mes de febrero las obras de la 'Y' vasca entraron en una nueva dimensión al sacar el Gobierno central el contrato para instalar las vías que unirán Bilbao, Vitoria y San Sebastián y permitirán que el TAV conecte con el resto de la red de alta velocidad española y con la francesa. Dos meses después de aquel hito, en abril, se dio otro paso relevante al autorizar el Consejo Ministros la puesta en marcha del proceso para colocar la catenaria. Como en el caso de las vías, la previsión es que la electrificación pueda arrancar a lo largo del año que viene.

Fuentes del Ejecutivo central estiman que la plataforma del TAV quedará rematada antes de que finalice 2026, por eso también ha empezado a dar pasos con la superestructura. Primero fueron las vías, después la catenaria y también le tocará a la señalética y los sistemas de seguridad y navegación. Iniciar esta fase de licitación de contratos antes de poder hacer las obras es un ejercicio de previsión y una necesidad. Solo solapando fases de la obra antes de culminar la anterior se puede mitigar mínimamente el descomunal retraso que acumula la alta velocidad vasca.