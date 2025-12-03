El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las obras de la plataforma del TAV. Lobo Altuna

La plataforma del TAV estará acabada en el segundo semestre de 2026

Se prevé que el trazado de hormigón sobre el que irán las vías concluirá 20 años después del inicio de las obras

B. Mallo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:08

Comenta

Las interminables obras para completar el trazado de la 'Y' vasca que ya suman 19 años se podrían rematar definitivamente en el segundo semestre de ... 2026, si se cumplen las previsiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La fecha para concluir la plataforma sobre la que posteriormente se asentarán las vías no es novedosa, pero dentro de un proceso que ha sufrido interminables retrasos el calendario, parece aclararse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mejor pizza de Euskadi se hornea en el Casco Viejo de Vitoria
  2. 2

    Piden 2 años de inhabilitación a 2 policías locales de Vitoria por «romper la nariz» a un menor
  3. 3

    La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz
  4. 4

    Aimar, el joven autista que pelea en los tribunales por ser funcionario de Vitoria
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6

    Empieza en Burgos la obra del trazado que conectará la 'Y' vasca con Madrid
  7. 7 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  8. 8 La Aemet avanza el tiempo en Álava para el puente de diciembre
  9. 9

    Este es el tiempo que tienes que estar haciendo pis... para evitar infecciones de orina
  10. 10 Â¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La plataforma del TAV estará acabada en el segundo semestre de 2026

La plataforma del TAV estará acabada en el segundo semestre de 2026