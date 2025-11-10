La planta potabilizadora de Araca se abastecerá con energía solar

Mientras Amvisa prosigue en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en la ciudad, en paralelo avanza en la modernización de ... sus propias dependencias e infraestructuras. Es el caso de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) situada en Araca. El complejo incorporará una instalación fotovoltaica para contar con energía solar. Recientemente el consejo de la sociedad municipal adjudicó la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de instalación de los paneles por algo más de un millón de euros.

A esta actuación se suma la rehabilitación del edificio anexo a Gure Txokoa, sede de la compañía desde su traslado en 2023, con una inversión de alrededor de 481.000 euros. No acaba ahí el listado de proyectos. Siguen en marcha actuaciones «relevantes» que se están ejecutando en el marco del PERTE de digitalización 'Smart Amvisa 2025', que tiene como objetivo digitalizar el ciclo integral del agua en la capital alavesa así como abordar la transformación digital de la propia sociedad.

Esta fase 1 del programa cuenta con un presupuesto global de 12 millones de euros y, entre otras medidas, comprende la instalación de telelectura en puntos de consumo o dispositivos de control en continuo de la calidad del agua o la remodelación del SCADA de la ETAP de Araca. Este proceso de digitalización incluye otra serie de mejoras como la instalación de prelocalizadores de fugas en la red de distribución o el despliegue de una red de comunicaciones 'IoT' en el municipio. En el plan se incluye también la incorporación de un 'software' o herramienta informática para la monitorización, gestión y predicción de eventos en sistemas de abastecimiento y saneamiento mediante inteligencia artificial.

Alertas inteligentes

La gestión de datos, estandarización, integración y ciberseguridad; un sistema inteligente de alertas procedentes de los registros de la telelectura; interfaces multicanal y transparencia; y la medición y seguimiento de indicadores son otras de las actuaciones incluidas en esta primera etapa, dotada con financiación europea.

De cara a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Crispijana está también en marcha dentro de este programa la elaboración de un «gemelo digital», esto es, una representación virtual de un proceso o sistema que se sincroniza con su contraparte real a través de datos en tiempo real.