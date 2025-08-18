Un plan de parques que incluye la reforma de una joya del gótico

Una de las patas de ese plan de sostenibilidad turística para los parques naturales de Álava (PSTD) ha sido la adquisición de tres iglesias en ... Valderejo. La construida en honor a San Esteban es una joya por las pinturas góticas que revisten los muros de su cabecera y la Diputación acaba de adjudicar los trabajos de conservación y restauración de tres parámetros verticales «para su potenciación turística», según el contrato recién adjudicado a la empresa Arte, Conservación y Restauración SL.

Se trata de tres tramos situados en la zona del altar mayor que corresponden a finales del siglo XV o principios del XVI. Pinturas sobre las que no se encuentra referencia en los libros de fábrica y que se descubren tras la eliminación de las capas de otros revestimientos. La historiadora Raquel Sáenz Pascual lo describe como una «obra de carácter popular alejada de cualquier corriente de moda en círculos importantes de la Península Ibérica» y los compara con pinturas en templos de Francia y los países escandinavos. Esta experta asegura que «la liberación completa del conjunto pictórico proporcionaría nuevas claves para una datación más precisa».

De acuerdo a los informes sobre la restauración, el edificio ha ido deteriorándose a partir de su abandono en la década de los ochenta. «El aspecto es de ruina y dejadez; el pavimento está levantado por algunas zonas y algunos de los revestimientos desprendidos», destaca y, a partir de ahí, enumera al menos catorce evidencias de deterioro. Habla de material pétreo y restos de revestimientos caídos, desprendidos en algunas zonas, desconchados en los murales, suciedad compactada, huellas estructurales, grietas, manchas de humedad, zonas donde la vegetación ha proliferado y reparaciones que han rebasado el original.

«El objetivo principal de la intervención será la conservación-restauración de las pinturas murales para evitar su deterioro, ahondando en el conocimiento histórico-artístico, en investigar los materiales que lo componen y sus características técnicas, detectando los procesos de alteración y buscando soluciones para su eliminación y la estabilidad del bien», se destaca en el expediente. De esta manera, «se pondría en valor la riqueza histórica, museística y cultural de la iglesia de Ribera como recurso para dinamizar la oferta turística del parque natural de Valderejo».