El plan para convertir la Casa Alfaro en un hotel boutique en el centro de Vitoria afronta su «último paso»

La larga espera para transformar la maltrecha Casa Alfaro en un hotel boutique en el corazón de la capital alavesa afronta su fase final. Este ... lunes se llevará a la comisión municipal de Urbanismo la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana para revitalizar el emblemático inmueble de la calle Manuel Iradier. Se trata del «último paso para acabar de manera definitiva con una cuestión que llevaba 30 años», celebró ayer la alcaldesa, Maider Etxebarria.

Con este plácet definitivo, una vez resuelta la única alegación presentada, se podrá recuperar el palacete y su entorno con un proyecto ajustado al Plan General de Ordenación Urbana. La alternativa aceptada por los técnicos municipales conserva las cuatro fachadas y la cubierta. Junto a la casona se levantarán dos edificios, al lado de las fachadas Norte y Este, quedando a la vista la principal, la del Sur, y la del Oeste.

«Regeneramos ciudad»

El proyecto plantea el aprovechamiento de la edificabilidad máxima que tiene reconocida la parcela, de más de 3.000 metros cuadrados, de los que 720 corresponden a la propia casa, edificio catalogado, y los otros 2.300 metros se van a repartir entre los dos edificios de nueva construcción, uno de ellos con un máximo de planta baja más tres alturas y otro con un tope de planta baja más seis alturas.

«Vamos a dar solución a un edificio en mal estado y una parcela degradada en pleno centro. Cerramos una herida urbanística abierta más de tres décadas. Recuperamos patrimonio y regeneramos ciudad», valoró la regidora.