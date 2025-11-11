El plan antirriadas sigue parado 4 años después de una de las peores crecidas del Zadorra Las instituciones no se reúnen para abordar la fase de Yurre y Vitoria sigue sin los terrenos de Asteguieta tras 20 meses de proceso

Más de medio millar de personas aisladas y decenas de desalojadas casi con lo puesto, carreteras cortadas, bajos, garajes y portales inundados hasta el ascensor, cultivos echados a perder y las pistas del aeropuerto anegadas. Así vivieron los vitorianos, en especial los vecinos de Abetxuko y Asteguieta, la riada del Zadorra del 10 de diciembre de 2021, una de las peores desde 2003 y la que tuvo en vilo a las instituciones que integran la mesa de crisis. Pese a tener todas las compuertas de embalse abiertas de par en par, la cota no paraba de subir. Fueron 21 días de lluvias «inusuales».

Algunas claves 20 millones calculan las instituciones que puede costar ahora la intervención en la zona de Yurre y Gamarra. De ellos 14 millones los ha puesto ya Acuaes.

Plan de 2012 El plan de defesa contra inundaciones del Zadorra acumula años. Se han hecho dos de las actuaciones más importantes y recientemente se ha intervenido en los ríos Batán y Zapardiel a su entrada en la ciudad.

5,6 millones hay reservados para la fase IV.

Asier López Etxebarria (URA) El director de URA apremia al resto de instituciones ya que considera «clave» abordar lo antes posible la Fase III.

Como pasa siempre que el río suena, tras la tempestad todos los representantes institucionales coincidieron en que había que ponerse las pilas para acometer de una vez por todas las dos fases del plan antirriadas sin ejecutar, entre el puente de Abetxuko y Crispijana. No se trataba de poner a trabajar de cero a los ingenieros expertos en obras hidráulicas, ya que las labores que hay que hacer para contener las avenidas del mayor afluente del Ebro a su paso por Álava están trazadas sobre los mapas desde 2012.

Cuatro años después de aquellos inquietantes días que afortunadamente se saldaron sin daños personales aunque sí materiales, apenas ha habido cambios en la cuenca del Zadorra a su paso por la capital alavesa. Y eso que sobre la mesa hay ya desde agosto de 2022 un total de 14 millones de euros adelantados por la sociedad Acuaes, dependiente del Ministerio para Transición Ecológica a fin de acometer la conocida como Fase III del plan de defensa ante inundaciones del Zadorra, la más delicada porque compromete un importante viaducto en la salida de Vitoria hacia Bilbao por Gamarra.

A cuatro bandas

Todas las instituciones implicadas –Gobierno central, Lakua, Diputación alavesa y Ayuntamiento– están pendientes de reunirse para acordar cómo acometer una obra que está valorada ahora en unos 20 millones de euros pero nadie parece dar el paso de convocar el encuentro. Y así han pasado los años.

La Fase III es la del tramo que afecta a Yurre y a la conexión de la A-622 (la carretera a Altube). Es una obra que obliga a cortar nada menos que el viaducto de Gamarra que enlaza con la salida a Bilbao para construir otro con mayor capacidad. De ahí que, dada su envergadura, esto implique a las cuatro administraciones. Este periódico ha vuelto a preguntar por novedades y nadie sabe nada. La Agencia Vasca del Agua (URA) encargada del diseño y ejecución de este tipo de actuaciones en el País Vasco apremia.

«La Fase III del Zadorra no puede quedarse sin hacer» dice su director, Asier López Etxebarria. Su agencia, agrega, «está abierta a colaborar con todas las administraciones concernidas para poder acometer cuanto antes una actuación clave para incrementar la seguridad de Vitoria y sus habitantes ante la recurrencia natural de las crecidas del Zadorra».

Meandro bajo un híper

Es la misma institución que tiene listos 5,6 millones de euros para acometer en cuanto se pueda la Fase IV del plan antirriadas. Otra que está encallada, esta vez por las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento de Vitoria para hacerse con los terrenos que necesita en el entorno de Asteguieta y Foronda. En el proceso de localizar a los titulares de una serie de propiedades muy fragmentadas el Gabinete Etxebarria acumula ya 20 meses. Así las cosas, antes de 2028 será difícil ver acondicionado el Zadorra a esa altura para prevenir desbordamientos.

La fase IV consiste en realizar unas elevaciones de tierra de entre 1,30 y 2,5 metros de altura junto al río para evitar crecidas como la de diciembre de 2021 o reducir al mínimo los daños potenciales. Esta vez se actuará en el sur del aeropuerto de Foronda, en Asteguieta y Apaolaza y en una pequeña área frente a unos chalés de Crispijana. Como ya se hizo antes entre Abetxuko y el polígono de Gamarra, se crearán unas motas o montículos de terreno en áreas críticas de las márgenes del río para evitar que el agua anegue casas, empresas y la pista de balizas del aeródromo vitoriano.

Contempla otra actuación sobre el arroyo Zuatzu. Ahora ese pequeño afluente al llegar a la carretera A-3302 que atraviesa el pueblo es interceptado e introducido en la red de pluviales del pueblo, de manera que está entubado hasta su salida en la descarga al Zadorra. En época de lluvias y deshielo, el agua sobrante del riachuelo no tiene más sitio por el que salir que las arquetas y sumideros de la zona poblada de Asteguieta. Los técnicos de URA plantean volver a sacar el arroyo a cielo abierto durante 333 metros y conectarlo con el brazo del meandro que se recuperó tras el antiguo hipermercado.

El resto del meandro está enterrado bajo el híper abandonado. Curiosamente, el Departamento vasco de Sostenibilidad sorprendió en verano a Vitoria y a los vecinos cuando anunció que reservaba 4,1 millones de euros de un programa contra el cambio climático para recuperar esos 800 metros del cauce original del Zadorra que quedaron bajo el cemento. Antes debe estar aprobado el nuevo Plan General que desclasifica esos suelos que son de equipamiento terciario para convertirlos en zona verde.

Los terrenos de Asteguieta, en manos de URA para verano El concejal de Gestión Ambiental, el socialista Pascual Borja, ha anunciado que el Ayuntamiento de Vitoria ha contratado una asistencia jurídica para evitar problemas en el tramo final de la expropiación de los terrenos de Asteguieta y alrededores que son necesarios para acometer la fase cuarta del plan antirriadas. Cabe recordar, que recientemente tuvo que pagar casi medio millón de euros más a Kutxabank por terrenos en Larragorri para la laminación de agua de los ríos Batán y Zapardiel. «A veces correr con estos procesos complejos no es lo más adecuado», ha dicho a preguntas de EH Bildu.Borja ha dado un nuevo plazo para tener finiquitado este expediente.Así asegura que podrá estar aprobado inicalmente en febrero y de forma definitiva para «mayo o junio», de manera que para verano de 2026 la Agencia Vasca del Agua URA tenga en sus manos los terrenos que necesita para meter maquinaria, acondicionar cauces y construir motas. Se prevé que las obras tarden quince meses, con lo que hasprincipios de 2028 no se verá si funciona o no la nueva defensa contra inundaciones.