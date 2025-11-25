El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín
Navidad en Vitoria

La pista de hielo abrirá el 12 de diciembre en La Florida y tendrá sesiones nocturas con música

Los precios serán de 5,70 euros la hora para los mayores de 16 años y 3,55 euros para menores

N. Salazar

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:53

El parque de La Florida volverá a convertirse en uno de los escenarios principales de la Navidad de Vitoria-Gasteiz con la presencia de la pista de hielo y el tobogán. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado en su reunión extraordinaria de este martes la adjudicación del contrato para su instalación a la empresa Aiteko Management, por un importe de 26.000 euros.

A partir del lunes 1 de diciembre comenzarán las labores de montaje de la carpa, que albergará la zona de patines, y el tobogán para deslizarse. Las estructuras, tanto del tobogán como la de la pista de hielo estarán listas para finales de la semana y el domingo empezará la generación del hielo, según las previsiones de la empresa adjudicataria. El acto de inauguración está previsto para el viernes 12 de diciembre a las 18:00 horas.

Zona de adultos y de niños

Como en la edición anterior, la pista dispondrá de dos zonas de patinaje, una para adultos y otra infantil, además de un tobogán. La pista de hielo principal rodeará el kiosco de La Florida y tendrá una superficie de unos 700 metros cuadrados. Los más txikis contarán con un espacio propio para patinar en el que podrán hacer uso de andadores.

En cuanto al tobogán, dispondrá de varias calles de 30 metros de longitud por las que podrán deslizarse mayores y pequeños desde una altura de 8 metros.

Horarios y precios

Este espacio de ocio abrirá el 12 de diciembre y funcionará hasta el 6 de enero, de 10.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 22.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, que cerrará a las 20.00 horas. Además, habrá sesiones nocturnas y con animación musical, a cargo de un DJ, los sábados 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero. Durante esas tres jornadas se alargará dos horas más el funcionamiento de la pista hasta las 00:00 horas.

Para patinar y tirarse por el tobogán será necesario adquirir previamente una entrada que podrá comprarse en taquilla, en la propia pista, o a través de internet, con un 10% de descuento.

Los precios de la pista de hielo son de 5,70 euros la hora para los mayores de 16 años y 3,55 euros para menores. En cuanto al tobogán, el descenso por la calle helada costará 1,25 euros.

Usos 2024

La Navidad pasada, la pista de hielo y el tobogán alcanzaron un total de 55.014 usos durante las 24 jornadas que permanecieron abiertos al público. El 62,6% correspondieron al tobogán y el 37,3% restante fueron personas usuarias de la pista de hielo (20.569).

La pista de hielo abrirá el 12 de diciembre en La Florida y tendrá sesiones nocturas con música

