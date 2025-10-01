El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mario, Luis y Mariano se han llevado el oro a casa con su pintxo de presa ibérica.

Mario, Luis y Mariano se han llevado el oro a casa con su pintxo de presa ibérica. Fotos: Igor Martín

Un pintxo de Asturias gana el concurso nacional celebrado en Vitoria

El Miniature Pintxos Congress ha premiado con el oro a la elaboración culinaria compuesta por un buñuelo relleno de guiso de presa ibérica

Ania Ibañez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:16

El jurado de el Campeonato Nacional de Pintxos no lo ha tenido nada fácil en esta edición del Miniature Pintxos Congress para elegir al ganador. ... Finalmente, Asturias se ha coronado ganadora en la final que se ha llevado a cabo este miércoles en la azotea del Mercado de Abastos de Vitoria. Su propuesta basada en la presa ibérica se ha impuesto a las de otras dieciséis comunidades autonómicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  3. 3

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  4. 4

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  5. 5

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7 ¿Quién es el artista que abarrotará la plaza de los Fueros de Vitoria este sábado?
  8. 8

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un pintxo de Asturias gana el concurso nacional celebrado en Vitoria