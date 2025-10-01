Un pintxo de Asturias gana el concurso nacional celebrado en Vitoria

El jurado de el Campeonato Nacional de Pintxos no lo ha tenido nada fácil en esta edición del Miniature Pintxos Congress para elegir al ganador. ... Finalmente, Asturias se ha coronado ganadora en la final que se ha llevado a cabo este miércoles en la azotea del Mercado de Abastos de Vitoria. Su propuesta basada en la presa ibérica se ha impuesto a las de otras dieciséis comunidades autonómicas.

Los cocineros Mario, Mariano y Luis se han llevado las txapelas de oro a casa con sorpresa. «No nos lo esperábamos para nada», ha expresado Mario. «Después de escuchar el premio de plata, me he girado y les he dicho que no nos íbamos a llevar nada». El pintxo ganador estaba compuesto por un buñuelo, elaborado por Mario, relleno de un guiso con la presa ibérica con el toque mágico de Mariano.

Todo ello coronado con tartar de ternera hecho por Luis. «Hemos conseguido hasta usar los Doritos», ha comentado con humor este último, utilizando el ingrediente obligatorio como una cama sobre la que colocar el pequeño manjar.

El secreto de su éxito ha sido la compenetración entre los tres. «Cada uno hemos elaborado una parte del pintxo», han descrito el proceso de elaboración, «un compañero nos ha dicho que cada uno tiene un superpoder y lo hemos usado bien».

«Somos como Las Supernenas», han bromeado los asturianos, que han agradecido la hospitalidad vitoriana. «Siempre que venimos nos sentimos acogidos», han subrayado sobre su estancia en la ciudad. «Esta vez hemos cenado en El Portalón y ha sido una pasada, la gastronomía aquí es increíble y poder comer en un local tan antiguo y bonito ha sido impresionante».

El resto de premios han ido a parar a Castilla y León, que se ha alzado con la plata con su pintxo con lubina como protagonista, y la Comunidad Valenciana, que se ha hecho con el bronce. El premio popular, votado por los comensales que acudieron ayer martes a las cenas experienciales en los restaurantes Toloño Abastos, KEA, Andere y la azotea de Abastos, se lo llevó la Comunidad de Madrid.