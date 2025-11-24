El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robo con fuerza

Pillados tres ladrones cuando se llevaban cobre de una empresa en Lantarón

La Ertzaintza les atrapa cuando intentaban llevarse varias rollos de este metal. Tienen entre 22 y 38 años

David González

David González

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Habían seleccionado el polígono industrial de Lantarón, en el sur de Álava, para robar cobre. No contaron con que la empresa elegida tenía sistema de alarma. Sobre las once de la noche de ayer, domingo, ertzainas fueron requeridos para acudir a este área al saltar una alerta.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, «los agentes se personaron en el lugar y, tras una inspección del mismo, localizaron seis rollos de cable de unos 50 metros de longitud cada uno apilados en la entrada de la empresa y una apertura realizada en la valla metálica perimetral». En ese registro también encontraron unas tenazas «presuntamente utilizadas para el corte del material de cable».

Los ladrones se habían desplazado a este punto de Álava en dos coches. Los patrulleros los hallaron estacionados en las inmediaciones de la empresa.

En uno de estos vehículos encontraron un hombre, de 38 años, quien «reconoció haber realizado la sustracción del cable junto a otras personas y haber llegado al lugar en los dos turismos allí estacionados». Ante estos hechos, se procedió a su arresto por un presunto delito de robo con fuerza.

Horas después

A partir de ahí, los agentes establecieron un discreto operativo de vigilancia. Horas mas tarde, otra dotación policial observó a dos hombres salir de las inmediaciones de la empresa y dirigirse al segundo automóvil. Tras identificarles, procedieron a engrilletarles. Tienen 25 y 22 años. La acusación es la misma: robo con fuerza.

En las próximas horas serán puestos a disposición del juzgado de guardia, Instrucción número 2 de Vitoria.

