Pillado tras destrozar la luna de un bar de Vitoria para forzar una máquina recreativa

«Son más cuantiosos los desperfectos que ha causado en el local que el botín que ha obtenido». Ésta es la reflexión que lanzan desde ... la comisaría de la Policía Local de Vitoria. Efectivos de este cuerpo han prendido esta madrugada de miércoles a un varón que supuestamente se había colado en el interior para forzar una máquina recreativa.

Lo ha conseguido a medias. Y es que, gracias a la colaboración ciudadana, patrulleros de la Guardia urbana han logrado capturarle 'in fraganti' en las inmediaciones de este conocido bar, uno de los más grandes del barrio de Zabalgana, sobre las 5.00 horas.

Ampliar El robo frustrado se ha producido en un conocido local de Zabalgana. Igor Martín

El sospechoso, de 53 años, se ha valido de un objeto contundente -un adoquín o una alcantarilla- para romper uno de los cristales de la puerta de entrada principal. Se ha colado al interior y ha ido «directo a una de las máquinas». Ha logrado fracturarla, también a base de golpes. Se ha llevado el dinero que había.

Al parecer, el estruendo causado ha despertado a vecinos de los pisos del bloque sobre el que se encuentra el bar. Uno ha alertado al 092, que ha enviado a varios recursos.

Los uniformados desplazados han localizado dentro de unos garajes comunitarios de las inmediaciones. «Este hombre, además de haberse cortado con los cristales, portaba muchas monedas que había sustraído de la máquina recreativa que previamente había forzado», según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Se trata, según deslizan fuentes policiales, de «un conocido por robar». Tras ser derivado a la comisaría de Aguirrelanda, esta mañana de miércoles será entregado al juzgado de guardia, Instrucción número 3 de Vitoria. En principio será acusado de un «robo con fuerza en establecimiento abierto al público».