El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ladrón fracturó la luna de la puerta principal del establecimiento hostelero, situado en el barrio de Zabalgana. Igor Martín

En Zabalgana

Pillado tras destrozar la luna de un bar de Vitoria para forzar una máquina recreativa

La Policía Local captura 'in fraganti' al ladrón. «Es conocido por robar», subrayan desde la comisaría de Aguirrelanda

David González

David González

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:54

«Son más cuantiosos los desperfectos que ha causado en el local que el botín que ha obtenido». Ésta es la reflexión que lanzan desde ... la comisaría de la Policía Local de Vitoria. Efectivos de este cuerpo han prendido esta madrugada de miércoles a un varón que supuestamente se había colado en el interior para forzar una máquina recreativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  3. 3

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  4. 4

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  5. 5

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  6. 6

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  7. 7

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  8. 8

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pillado tras destrozar la luna de un bar de Vitoria para forzar una máquina recreativa

Pillado tras destrozar la luna de un bar de Vitoria para forzar una máquina recreativa