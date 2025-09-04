Pilates y gimnasia de mantenimiento, las opciones más demandadas en las actividades municipales de Vitoria Este jueves se ha celebrado el sorteo en el que se han adjudicado 30.300 plazas, con un total de 105.721 preinscripciones, a veinte del récord histórico registrado antes de la pandemia

El Ayuntamiento de Vitoria ha adjudicado por sorteo este jueves 30.300 de las 33.922 plazas ofertadas para las actividades municipales en centros cívicos, instalaciones deportivas y BIZAN. En la línea creciente mostrada tras la pandemia el número de personas solicitantes ha sido de 29.689, con un total de 105.721 preinscripciones (3,56 por persona), a apenas veinte del récord registrado en 2019. Las que han conseguido plaza en esta primera fase han sido 22.376 (el 75,37% de las que lo intentaban).

La actividad más demandada ha sido la de 'Pilates iniciación', con un total de 4.117 inscripciones. Éste es el orden de preferencia de la ciudadanía alavesa:

- Pilates Iniciación (abierto) – 4.117

- Gimnasia mantenimiento (mayores) – 3.332

- G.A.P. (Glúteos-Abdominales-Piernas) (adultos) – 3.303

- Familiarización con el medio acuático (con acompañante) – 3.034

- Natación (nivel-I) (infantil) – 2.806

- Aquagim (mayores) – 2.611

- Condición Física (adultos) – 2.375

- Cerámica – 2.339

- Yoga (abierto) – 2.320

- Aquagim (adultos) – 2.284

El plazo para formalizar las plazas asignadas en el sorteo permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre. Las plazas libres podrán consultarse desde el día 12 y el plazo para inscribirse en ellas cambia según la actividad. Las deportivas, desde el 16 de septiembre a las 08:30 horas. El resto de actividades, desde el 18 de septiembre a las 08:30 horas. Esta tramitación se podrá realizar a través la página web municipal, llamando al teléfono 010 y de manera presencial en los centros cívicos.