El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mensaje difundido en Instagram por el colectivo. Aspasor

Piden ayuda para encontrar en Vitoria el implante coclear de un niño sordo

El dispositivo electrónico, de color negro y que cuesta unos 7.000 euros, se pudo desprender entre las calles Guatemala y El Salvador

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:46

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava (Aspasor) ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para tratar de localizar un implante coclear que se perdió este pasado domingo en Vitoria. El colectivo pide ayuda para intentar localizar el dispositivo electrónico que facilita la audición a un niño sordo de 3 años. Estos aparatos, que se implantan a través de un procedimiento quirúrgico, permiten a personas con pérdida auditiva severa o profunda percibir sonidos y mejorar su capacidad de comunicación.

El implante coclear, de color negro, es de la marca MED-EL, modelo RONDO 3. Tiene un coste cercano a los 7.000 euros. El pequeño necesita utilizarlo de «forma constante para estimular la zona cerebral responsable de la audición con el fin de aprender a discriminar los sonidos y fomentar el habla», apuntan desde Aspasor. Según desliza el colectivo, se cree que el dispositivo, del que se perdió el rastro al filo de las 21.45 horas del 17 de agosto, pudo desprenderse «entre las calles Guatemala y El Salvador», en el barrio vitoriano de El Pilar.

Desde la asociación se han facilitado tres vías para que, si alguna persona logra encontrar el aparato, pueda ponerse en contacto con ellos, que se lo devolverían a su propietario. Los canales disponibles son su cuenta de instagram @aspasoralava, la de facebook -Aspasor Álava- y la dirección de correo electrónico socializacion@aspasor.org

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  2. 2

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3 «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  4. 4

    Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  5. 5

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  6. 6 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    Vitoria da un paso más para ser declarada zona tensionada de vivienda
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9

    Euskadi insta a Madrid a socorrer a la ola de refugiados de Malí llegada a Vitoria y Gipuzkoa
  10. 10

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Piden ayuda para encontrar en Vitoria el implante coclear de un niño sordo

Piden ayuda para encontrar en Vitoria el implante coclear de un niño sordo