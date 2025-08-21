Piden ayuda para encontrar en Vitoria el implante coclear de un niño sordo El dispositivo electrónico, de color negro y que cuesta unos 7.000 euros, se pudo desprender entre las calles Guatemala y El Salvador

Nuria Nuño Jueves, 21 de agosto 2025, 11:46 | Actualizado 12:06h.

La Asociación de Padres, Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava (Aspasor) ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para tratar de localizar un implante coclear que se perdió este pasado domingo en Vitoria. El colectivo pide ayuda para intentar localizar el dispositivo electrónico que facilita la audición a un niño sordo de 3 años. Estos aparatos, que se implantan a través de un procedimiento quirúrgico, permiten a personas con pérdida auditiva severa o profunda percibir sonidos y mejorar su capacidad de comunicación.

El implante coclear, de color negro, es de la marca MED-EL, modelo RONDO 3. Tiene un coste cercano a los 7.000 euros. El pequeño necesita utilizarlo de «forma constante para estimular la zona cerebral responsable de la audición con el fin de aprender a discriminar los sonidos y fomentar el habla», apuntan desde Aspasor. Según desliza el colectivo, se cree que el dispositivo, del que se perdió el rastro al filo de las 21.45 horas del 17 de agosto, pudo desprenderse «entre las calles Guatemala y El Salvador», en el barrio vitoriano de El Pilar.

Desde la asociación se han facilitado tres vías para que, si alguna persona logra encontrar el aparato, pueda ponerse en contacto con ellos, que se lo devolverían a su propietario. Los canales disponibles son su cuenta de instagram @aspasoralava, la de facebook -Aspasor Álava- y la dirección de correo electrónico socializacion@aspasor.org