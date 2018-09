Piden 5 años al ladrón que se llevó 40.000 euros del BBVA de la calle Abendaño en Vitoria El atraco se produjo en las oficinas del BBVA en la calle Avendaño de Vitoria. / Jesús Andrade La Ertzaintza le detuvo en diciembre, siete meses después del robo, en Zaragoza. El ADN hallado en un billete les llevó hasta este atracador profesional DAVID GONZÁLEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 11:59

El atracador que presuntamente salió con unos 40.000 euros de la sucursal del BBVA en la calle Abendaño, hace ahora 16 meses, volverá este lunes a Vitoria. Tiene cita en el Juzgado de lo Penal número 1, a menos de medio kilómetro de donde supuestamente pegó -armado con una pistola simulada- uno de los golpes más efectivos de los últimos tiempos en la capital vasca. Con una larga trayectoria delictiva, siempre enfocada a los bancos, se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel. La entidad bancaria le reclama asimismo la devolución del dinero robado.

El 8 de mayo de 2017, a eso de las 14.15 horas, M. F. accedió a la sucursal. Llevaba barba postiza y una peluca para ocultarse. Permaneció diez minutos sentado, como si fuera un cliente más. Con total normalidad se acercó al mostrador y sacó una pistola que parecía real. Le 'invitó' a ir hasta el despacho de la directora, que en ese momento se hallaba con un cliente. De ahí fueron a la habitación de la caja fuerte.

Una vez abierta, les mandó llenar una bolsa reutilizable. El botín pareció no satisfacerle, así que exigió también todo lo que hubiera en el dispensador de la caja. Le abrieron un dispositivo conocido como reciclador, pero al manipular los billetes se cortó en la palma de la mano. Unas gotas de sangre cayeron en un billete que olvidó llevarse. Esa evidencia sería su ruina.

En ese instante no se dio cuenta. Encañonó a la directora y le pidió el dinero del cajero automático. Tras diez minutos de espera, también lo vació. En total obtuvo 40.210 euros.

Pero antes de evaporarse ató con unas bridas a sus víctimas. Les amenazó si se movían «antes de pasar diez minutos». No tuvo tanto margen. Apenas un par de minutos después, se desataron y activaron las alarmas. El posterior cerco policial, sin embargo, no logró echarle el lazo. No había ni rastro de él. Se había volatilizado. En realidad había puesto rumbo al Este.

Investigación concienzuda

A partir de ahí, la investigación pasó al Sicta, una unidad de la Ertzaintza especializada en delincuencia organizada. La revisión de las grabaciones no dio frutos debido a su disfraz. Fue en el ADN hallado en un billete donde los investigadores cantaron bingo. Tras cotejar esos datos con otros cuerpos policiales que operan en el resto del país, le pusieron nombre y cara. Se trataba de un atracador especializado y con un largo historial, pero afincado fuera del País Vasco.

En diciembre, y con la colaboración de la Policía Nacional, ertzainas de esta unidad se desplazaron a Zaragoza, donde reside este hombre. Tenían una orden de detención emitida por el Juzgado de Instrución número 4. El día 4 le encontraron sin dificultad y fue detenido.

Desde entonces permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza.