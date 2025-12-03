El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los encausados, ayer martes en la Audiencia Provincial de Álava. D. G.

En Zabalgana

Piden 2 años de inhabilitación a 2 policías locales de Vitoria por «romper la nariz» a un menor

El chico, de 16 años, huyó en patinete tras cruzar mal un paso de cebra. Sufrió la lesión en su arresto, que él achaca a «puñetazos» y los policías, a un golpe fortuito contra el suelo

David González

David González

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:13

Un puñetazo «producto de la rabia» o un golpe fortuito contra el suelo durante su reducción. Estas versiones opuestas sobrevolaron ayer sobre la Audiencia Provincial ... de Álava, donde durante seis horas y media se intentó dilucidar qué ocurrió la tarde del 6 de marzo de 2023 en el barrio de Zabalgana. Dos motoristas de la Policía Local dieron el alto a un desconocido, que se cubría la cabeza con una capucha, tras cruzar mal un paso de cebra. Se desencadenó una persecución de «unos dos kilómetros» y que se alargó por espacio de «ocho minutos» ante decenas de vecinos.

