El PP pide que se aplique la nueva ley nacional anti-okupas para desalojar Errekaleor Visita guiada al barrio de Errekaleor en el mes de noviembre. / Blanca Castillo Solicitan a Urtaran que recupere de inmediato la posesión de los inmuebles y critican al alcalde por tener desde hace ocho meses el plan de derribo «metido en un cajón» SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 23 julio 2018, 16:40

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria ha exigido este lunes al alcalde, Gorka Urtaran, que se acoja a la nueva ley anti-okupas también conocida como del desahucio exprés para desalojar Errekaleor cuanto antes. Esta nueva medida fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de abril y ha entrado en vigor a comienzos de este mes. Según ha explicado el concejal Miguel Garnica, la ley permitiría a Ensanche 21 –la sociedad propietaria de las viviendas– «recuperar de inmediato la posesión de los pisos por la vía civil tras presentar una demanda en los juzgados». La notificación se trasladaría a los okupas y estos tendrían un plazo de cinco días para demostrar que son propietarios, «si no aportan justificación, el Tribunal procede de inmediato a ordenar la inmediata entrega de las viviendas».

Según el PP, la mayor ventaja de esta ley es que acorta notablemente los plazos. Además, ya no sería necesario identificar uno a uno a los okupas para expulsarles de las viviendas. «Se trata de un procedimiento muy ejecutivo y rápido. Se puede solicitar el desalojo de cualquiera de los ocupantes que se encuentren dentro de las viviendas, con lo que no se requiere la identificación particular de los okupas», ha subrayado Garnica. Al ser Ensanche 21 una sociedad pública entraría dentro de los supuestos contemplados en un texto que no incluye a las entidades privadas.

El grupo municipal del PP ha insistido en que esta es la oportunidad del equipo de gobierno para desalojar Errekaleor, al que también han acusado de llevar más de ocho meses con el plan de derribo «metido en un cajón». «Han pasado 3 años y Urtaran no ha hecho nada para desalojar a los okupas de Errekaleor, el que se ha convertido en el barrio okupa más grande de España. Ha estado alargando el proceso de forma intencionada, lo que ha hecho que el fenómeno okupa se extendiera por la ciudad. Pero ahora ya se le han acabado las excusas», ha denunciado el edil popular.

Esta petición de aplicación de la nueva ley de desalojo exprés será trasladada al consejo de Ensanche 21 que se va a celebrar esta misma semana para su debate por parte de todos los grupos políticos. En el mes de septiembre, los populares reclamarán una «votación formal» de la medida que podría dar la estocada definitiva a Errekaleor.