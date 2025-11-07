'Peter Pan', 'Txiki Rock' y 'Gora musika' serán los espectáculos infantiles de Navidad en Vitoria Las entradas saldrán a la venta el 10 de diciembre a partir de las 8.30 horas en la web municipal

La Muestra de Espectáculos Infantiles de Navidad ofrecerá tres grandes citas. Los más txikis de Vitoria tendrán en cartel un musical de Peter Pan, la experienca audiovisual 'Txiki Rock' y 'Gora musika!. Los montajes tendrán lugar en el polideportivo de Mendizorrotza del 26 al 29 de diciembre.

El primero será 'Peter Pan, un musical muy especial' el 26 de diciembre a las 18:30 horas. Un musical de teatro inclusivo en castellano con una espectacular y colorida puesta en escena, voces en directo y grandes números musicales que hará disfrutar a toda la familia entre piratas, sirenas y hadas. A partir de 3 años.

Al día siguiente, el 27 de diciembre a las 18:30 horas, llegará 'Txiki rock'. Una experiencia audiovisual única que mezcla familia y música rock de Euskal Herria: Kortatu, Itoiz, Hertzainak… Las y los más peques disfrutarán con las canciones que escuchaban las personas adultas en su juventud. A partir de 3 años.

Cerrará la muestra 'Gora musika!', el 29 de diciembre a las 18:30 horas. Oiane y Urko han alegrado la vida de muchas familias con su música en euskera. En esta ocasión, estarán acompañados de Agustín Barandiaran (Korrontzi) y de Bixente Martínez (Oskorri). En el escenario, además, habrá gigantes y bailarines.

«Cada año estos espectáculos son todo un éxito, es una de las propuestas navideñas más queridas por la ciudadanía gasteiztarra, así que invito a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se den prisa en hacerse con su entrada y disfruten de este trío de espectáculos tan prometedor», ha invitado la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera. Todos los espectáculos son a partir de tres años y las entradas tendrán un coste de 5 euros. La venta comienza el 10 de diciembre a partir de las 8:30 horas en la web municipal.