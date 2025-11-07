'Peter Pan', 'Txiki Rock' y 'Gora musika' serán los espectáculos infantiles de Navidad en Vitoria
Las entradas saldrán a la venta el 10 de diciembre a partir de las 8.30 horas en la web municipal
N. Salazar
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01
La Muestra de Espectáculos Infantiles de Navidad ofrecerá tres grandes citas. Los más txikis de Vitoria tendrán en cartel un musical de Peter Pan, la experienca audiovisual 'Txiki Rock' y 'Gora musika!. Los montajes tendrán lugar en el polideportivo de Mendizorrotza del 26 al 29 de diciembre.
El primero será 'Peter Pan, un musical muy especial' el 26 de diciembre a las 18:30 horas. Un musical de teatro inclusivo en castellano con una espectacular y colorida puesta en escena, voces en directo y grandes números musicales que hará disfrutar a toda la familia entre piratas, sirenas y hadas. A partir de 3 años.
Al día siguiente, el 27 de diciembre a las 18:30 horas, llegará 'Txiki rock'. Una experiencia audiovisual única que mezcla familia y música rock de Euskal Herria: Kortatu, Itoiz, Hertzainak… Las y los más peques disfrutarán con las canciones que escuchaban las personas adultas en su juventud. A partir de 3 años.
Cerrará la muestra 'Gora musika!', el 29 de diciembre a las 18:30 horas. Oiane y Urko han alegrado la vida de muchas familias con su música en euskera. En esta ocasión, estarán acompañados de Agustín Barandiaran (Korrontzi) y de Bixente Martínez (Oskorri). En el escenario, además, habrá gigantes y bailarines.
«Cada año estos espectáculos son todo un éxito, es una de las propuestas navideñas más queridas por la ciudadanía gasteiztarra, así que invito a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se den prisa en hacerse con su entrada y disfruten de este trío de espectáculos tan prometedor», ha invitado la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera. Todos los espectáculos son a partir de tres años y las entradas tendrán un coste de 5 euros. La venta comienza el 10 de diciembre a partir de las 8:30 horas en la web municipal.