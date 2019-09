Casi una tonelada de bonito fue transportada en un remolque para perros a la pescadería del Ensanche vitoriano Imáganes de las nueve piezas decomisadas en agosto. El varón al que se le decomisaron 120 kilos el mes pasado llevaba trasladando pescado sin la necesaria refrigeración ni medidas higiénicas desde junio GABRIEL CUESTA Lunes, 23 septiembre 2019, 12:07

Lo de transportar el bonito en un remolque para perros no fue algo puntual. Desde junio siempre lo hacía sin la necesaria refrigeración y sin respetar las debidas medidas higiénico-sanitarias. Era la forma con la que trasladaba el pescado el hombre de 64 años que fue sorprendido el pasado mes de agosto con nueve piezas (120 kilos) en el remolque, cuando esperaba para descargarlos en el mercado del Ensanche, en la pescadería que se encuentra justo en la entrada por la calle Aldabe.

Un claro riesgo para la salud pública detectado por la Policía local en una investigación realizada al varón. La colaboración de Mercabilbao (Mercado Central Mayorista de Bilbao) fue la que facilitó a la Policía local las imágenes en las que se ve cómo el hombre siempre metía el bonito en el remolque sin ningún tipo de medida de conservación desde junio. También se han consultado los albaranes de venta, que reflejan los días de compra y las cantidades adquiridas, cerca de una tonelada en total.

La pescadería se encuentra en la entrada al mercado del Ensanche por la calle Aldabe. / AINHOA GÓRRIZ

Peligro para la salud pública

En la inspección del bonito decomisado en agosto, los expertos confirmaron la «rotura de la cadena de frío», con una temperatura en el interior del remolque igual o superior a los 16 grados, cuando debería ser mucho menor para transportar pescado. «Se ha tomado la temperatura con una sonda. En el transporte de alimentos debe rondar los parámetros en los que se produce la fusión del hielo o algo por debajo. Como máximo, se permite que estén a ocho grados», explicó en su momento Pepe Fernández, veterinario del Ayuntamiento de Vitoria.

De hecho, «el bonito es una variedad de pescado especialmente sensible a los cambios de temperatura» que se producen cuando no se reúnen las características de isotermo-refrigerado y tampoco se cumplen las debidas condiciones higiénico-sanitarias, como ha ocurrido en este caso. ¿Por qué? «Libera de forma natural histamina endógena y dispara su concentración en el bonito», es decir, comienza pronto su proceso natural de descomposición en comparación con otros alimentos. «Ingerir la histamina a niveles altos puede producir una intoxicación química en el consumidor. En la mayoría de los casos sería leve y tan solo provocaría alguna roncha e hinchazón labial, pero si alguien es sensible a esta sustancia puede ser grave», señala Fernández.

La Policía Local ha trasladado toda esta información al Juzgado, que ahora deberá determinar si los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública. Los hechos también fueron puestos en conocimiento del departamento de Sanidad del Gobierno vasco, competente en la materia, para la tramitación de la correspondiente denuncia administrativa.