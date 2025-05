«La personalidad es un rasgo más valioso que el físico»

Jon Esparza (Vitoria, 1993) nunca pensó que representaría a Álava en el certamen de Míster RNB España. Su vocación no es la de modelo. De ... hecho, ni por asomo creyó que acabaría desfilando sobre una pasarela y, aunque pose con facilidad para su cuenta de Instagram, tampoco aspira a 'influencer'. Más bien su pasión es la enseñanza. Trabaja de profesor de gimnasia en un colegio de Vitoria. Con todo, el concurso del más bello se lo toma como una experiencia y lo afronta ilusionado.

– ¿Cómo le escogieron?

– El año pasado, la cuenta oficial de RNB se puso en contacto conmigo tras ver mi Instagram porque les había gustado mi perfil. Dije que no porque yo soy profesor y mi vida se basa en la docencia. Me encanta, es mi pasión. No me parecía lógico anteponer mi trabajo a algo en lo que no tenía experiencia.

– Pero volvieron a contactarle...

– Este año, me volvieron a tantear y tras consultarlo con una amiga que había participado en unn certamen parecido, ya sí me animé. Hay oportunidades que pasan una vez en la vida, esta ha pasado dos, pero puede que no una tercera. ¿Por qué no probar? Vivir la experiencia.

– ¿Qué cree que les puede haber gustado de su perfil?

– Sé comunicarme, soy serio, claro y sincero, con una vida más centrada. Un chaval súper sencillo, muy normal. Carezco de experiencia previa, pero tengo muy claro que voy a presentarme con total humildad.

Perfil «Soy serio, claro y sincero, un chaval súper sencillo y muy normal, con una vida centrada»

– ¿Qué supone para usted representar a Álava?

– Para mí es un orgullo poder dar visibilidad a esta provincia. Podrían haber seleccionado a cualquier otro perfil, porque no me considero ni el más atractivo de Álava ni con el mejor físico. Estoy contento de que se haya valorado mi perfil en conjunto. También me gustaría que esto anime a participar a chavales que tienen gusto por las fotografías. Si alguien como yo que no tiene experiencia previa lo ha conseguido, ellos también pueden.

– ¿Qué pruebas afrontará?

– He tenido que entregar un cuestionario personal y hacer un vídeo de presentación. Más adelante tendré que hacer una obra social, algo a lo que le estoy dando vueltas, pero todavía me encuentro en pleno curso escolar. He sido muy claro con que mi prioridad es el trabajo.

– ¿Cuál es la lección que quiere sacar de esto?

– Lo principal es la experiencia, que creo que me va a enriquecer muchísimo a nivel personal. Estoy saliendo de mi zona de confort, haciendo cosas que no he hecho nunca, pero seguro que las llevaré adelante de la mejor manera posible, siempre con humildad y la mayor motivación. Donde toque estar, ahí iremos, con toda la ilusión y, sobre todo, con ganas de vivir la experiencia.

– ¿Ve posibilidades de ganar?

– Es una opción que no contemplo, soy una persona que ve todo desde una perspectiva realista. El nivel está altísimo.

– Y si ganara, ¿por qué sería?

– Soy un chaval que me cuido, llevo una vida bastante sana porque me encanta la vida activa, pero a una persona se le valora más allá del físico. Es más valiosa la personalidad, un rasgo fundamental, y creo que ese es mi punto fuerte. Soy un chaval que tiene unos valores muy marcados desde pequeño. Con mi simpatía, humildad y empatía, podría ganar. Que se me tenga como un ejemplo a seguir.

– Hay que desaprueba estos certámenes de belleza porque los ve arcaicos o sexistas...

– Soy el primero que puede tener un gran desconocimiento. Y sí, puede que la gente tenga un concepto un poco equivocado. Esa idea de que somos cuatro chicos luciendo músculo, que sólo es postureo, una fachada... Pero hay distintas pruebas en diferentes ámbitos que no tienen relación únicamente con el físico. Yo creo que esa es la mejor manera de esquivar estos prejuicios que hay en torno a este tipo de certámenes.