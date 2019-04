El perretxiko llega impuntual a su cita Aitor Uriarte, en una imagen de archivo. / Iosu Onandia Brillan por su ausencia en el comercio vitoriano y los pocos que hay salen «a millón», aunque se espera que broten con las recientes lluvias JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Martes, 16 abril 2019, 20:34

No está, pero se da por seguro que hará acto de presencia. Cuesta imaginar una cena de tamborrada o una comida por San Prudencio sin el perretxiko revuelto entre el huevo y servido sobre el mantel en azul y blanco. Como mandan los cánones alaveses, y con el caracol de entrante o de segundo. De momento, el preciado fruto del bosque brilla por su ausencia. No hay sartén que lo desafíe. Pero, tranquilos, porque llegará a su cita con cierta impuntualidad, sí, pero se dejará degustar. O así lo creen los que saben de su comportamiento en el bosque.

Sin salir al campo, una vuelta por el mercado o por establecimientos que lo surten cuando se acerca la festividad avisa de su escasez en este abril enloquecido por las isobaras. «Ya sé por qué me vas a preguntar», suelta Rafa desde su posición en Frutas Gasteiz, en la plaza de abastos. «No hay perretxikos. Tengo un contacto que me los está buscando para este miércoles. «A ver si es capaz de conseguir dos o tres kilos», confía el tendero. Porque con unos pocos no hace nada; solo sirven para autoconsumo.

En las mismas dice encontrarse Aitor Uriarte. «Está complicadillo. Acabo de coger la primera compra esta semana. Pero están a millón. De aquí, de Álava, no hay», advierte el propietario de la cadena que lleva su apellido. Las setas de primavera están llegando a los mostradores y cestitas procedentes de otras partes de la geografía española. Si vienen de La Rioja o Soria, por ejemplo, ni tan mal. Pero de más lejos, de Rumanía, ya no son tan apreciados por los devotos del santo de Armentia. «Son de fuera, chiquitos y feos. No merecen la pena», sentencia Rafa.

El propietario de cualquier ultramarinos o frutería se encuentra ante la tesitura de venderlos «a 80 o 100 euros el kilo» si tiene la suerte de que le entre surtido autóctono. Y, para más inri, con la Semana Santa de por medio, demasiados días con la persiana bajada. Pequeñas cantidades ya se han agotado en Vitoria a precio de 'delicatessen', sobre los 120 euros, según ha podido confirmar este periódico. Así que los cien gramos, como para una ración, salen a doce euros. «El que conoce dónde están se coge cuatro para él y le vale», desvelan desde el puesto Gasteiz en la rejuvenecida plaza.

La ausencia de perretxikos en Álava tiene que ver con la climatología. Hasta hace poco se han dado las peores condiciones para su aparición; todas juntas, además. Es un producto silvestre, no lo olviden. Ha llovido más bien poco en invierno, para su desgracia también ha helado recientemente y el sol se ha mostrado con timidez. «Necesitan agua. Las lluvias de los últimos días les vendrán bien. Les falta una semana», entiende Aitor Uriarte. Justo para San Prudencio.

«Tiene sabor a tierra»

Alfonso López de Armentia conoce el campo y desde la sección de micología del Instituto Alavés de la Naturaleza se esfuerza por transmitir y divulgar su riqueza. «Como ha llovido muy poco entre el invierno y la primavera no han salido todavía», añade desde el conocimiento. Ahora bien, más que el presente -asegurar la comilona por el santo patrón-, le inquieta el futuro de la especie. «Cada vez hay menos perretxikos. Al ritmo que van, desaparecerán. Se cogen muy pequeños, cerrados. Hay que dejarles esporar, que suelten los micelios para que crezcan nuevos». El naturalista censura el «ánimo de lucro con el que recoge la gente, el secretismo» y hasta rebaja su interés en la mesa. «No es tan sabroso como dicen. Tiene sabor a tierra. Hay setas mejores».

Mientras el perretxiko se decide a brotar, el caracol le aguarda embotado, ya limpio y cocido, listo para encontrarse con la salsa de tomate. De hecho, se vende todo el año en diversos pesos y precios. Por San Prudencio se disparan las ventas. Los más intrépidos ya han salido a buscarlos a las cunetas y prados. La borrasca del lunes los puso en marcha.