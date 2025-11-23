«No permitiremos que los pisos en lonjas sean infraviviendas y no los habrá en el Ensanche»

Borja Rodríguez (Vitoria, 1987) reconoce que tiene a su cargo «una de las carteras más complejas» del Ayuntamiento de Vitoria pero también «la que tiene ... los retos más apasionantes de la ciudad».Al concejal de Urbanismo (PSE) le toca pelearse para aprobar cuanto antes el nuevo Plan General, lanzar medidas que frenen la loca escalada de los precios de la vivienda de alquiler, agilizar licencias, intentar frenar el deterioro del Casco Viejo, reducir la huella de carbono de la urbe y templar gaitas con el PNV en la Diputación. Casi nada.

- Por fin Vitoria es zona tensionada de vivienda. ¿Cuándo se limitarán los alquileres?

- Con la propia declaración de zona tensionada publicada en el BOE en la revisión los contratos vigentes ya están sujetos a ella y serían sólo un 10% los que dependerían de ese índice de precios de referencia. Como ya dijo el consejero de Vivienda se espera que ese índice esté disponible a lo largo de 2026. No obstante, ya hay algún territorio que dispone de él y es verdad que nos consta que la Diputación de Álava está trabajando, pero si hubiesen sido un poco más ágiles...

- Esta declaración incluye un plan de choque para hacer 3.000 viviendas. 960 están encarriladas en Salburua ¿Para cuándo el nuevo convenio con Lakua?

- Confiamos que en los próximos meses pueda suscribirse un nuevo convenio para la construcción de más de 900 viviendas en barrios como Zabalgana y Abetxuko y también alojamientos dotacionales en Zabalgana y en Lakua.

- Hay reticencias por parte de algunos propietarios a poner sus pisos en alquiler. Creen que las leyes de vivienda no les protegen ante impagos y daños.

- El Gobierno vasco con su programa de vivienda precisamente busca dar certidumbre a los propietarios; pueden poner a su disposición su piso con el compromiso de que van a poder cobrar la renta y de que cuando finalice ese contrato lo recuperarán en las mismas condiciones en las que en lo entregaron.

- Hablando de propietarios, los de Armentia o Aberásturi, siguen pleiteando para construir. ¿Tienen algo que hacer ante la inminencia del Plan General?

- Lo que puedo decir es que las resoluciones judiciales en relación al sector 17, las más relevantes, han sido favorables a los intereses del Ayuntamiento. Esos 25 sectores de 2023 que se desclasificaron no se habían desarrollado y la premisa que adoptó cuando se redactó este nuevo Plan General era no seguirnos expandiendo y trabajar en la ciudad consolidada.

- ¿Teme que vayan a pedir indemnizaciones millonarias?

- Lo que puedo decir es que los pronunciamientos judiciales más relevantes han sido favorables a los intereses del Ayuntamiento.

- Han planteado renunciar a chalés y hacer más VPO en Armentia. ¿Lo valoran?

- Ese planteamiento se nos ha trasladado pero no es algo que tengamos proyectado a futuro como línea de trabajo. Creemos que la decisión de desclasificar esos 25 sectores ha sido buena para los intereses de la ciudad.

- En el reciente congreso de Donostia sobre zonas tensionadas despertó interés el tema de convertir lonjas en viviendas.

- Esta es una línea de trabajo más. Yo diría que debemos partir de dos premisas en esa construcción de viviendas en planta baja: una, que no vaya en detrimento de la actividad comercial, por eso estamos pensando en locales con bastantes años sin uso y en proteger las principales arterias de la ciudad, que son las que tienen mayor tránsito y una mayor actividad comercial. Es decir no se van a permitir en el casco histórico y en el Ensanche. Y por otra parte, en ningún caso, como he podido escuchar a algunos de los grupos de la oposición, vamos a permitir infraviviendas, porque van a tener que cumplir con los requisitos del decreto de habitabilidad del Gobierno vasco.

- ¿Qué barrios tienen más tipo de lonjas que podrían entrar en esas características?

- San Martín quizás es uno de esos barrios en los que sólo hay que darse una vuelta para comprobar que muchos locales llevan vacíos muchos años. Evidentemente habrá que realizar un análisis detallado de la ciudad a la hora de determinar qué zonas, espacios y calles son susceptibles de albergar viviendas en planta baja. Esto se deberá desarrollar a través de una ordenanza y va a requerir el apoyo de al menos un grupo de la oposición. Pero evidentemente hay que evitar la especulación.

- En ese congreso, el alcalde de Donostia dijo que los plazos urbanísticos son «letales» y pidió ayuda a Lakua. ¿Qué opina?

- Los plazos, cuando hablamos del ámbito urbanístico, son bastante amplios. La legislación es garantista y prueba de ello es que el decreto de formulación de este Plan General es de 2009, y si todo va según lo previsto vamos a aprobarlo en 2025. Son procesos lentos, que requieren de la implicación de muchas administraciones, pero en el nuevo decreto que aprobará el Parlamento algunos de los trámites urbanísticos se van a fusionar, lo que va a permitir agilizar plazos. Aunque como en Vitoria prácticamente la totalidad del suelo es urbanizable, muchas cuestiones de ese decreto de agilización de plazos no van a afectar.

- ¿No agilizará las licencias ?

- Siempre hay margen de mejora, pero lo que sí puedo decir es que en el primer semestre de 2025 se había reducido a prácticamente la mitad el plazo de concesión de licencias en el Ayuntamiento de Vitoria respecto a 2024. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante.

- De Modelo de Ciudad depende el Casco Viejo, cuyo nuevo plan de rehabilitación PERI está en fase final. Es difícil intervenir en este barrio, ¿verdad?

- El deterioro que ha sufrido esta zona de la ciudad es evidente y que se vio acuciado en 2012, cuando el PP y EH Bildu acuerdan la disolución de la agencia Arich. Nos estamos tomando en serio el casco histórico con distintas intervenciones y, además, también vamos a impulsar una modificación de la línea de ayuda a esa rehabilitación para que más personas puedan acceder a ellas. La realidad socioeconómica del barrio es compleja, a lo que hay que añadir también que al ser conjunto monumental los edificios tienen una tipología, un grado de protección, que hace que una intervención sea más costosa que en otras zonas.

Derribos en los caños

- El Ayuntamiento se plantea expropiar para poder rehabilitar en los casos más graves.

- Sí, esa es una línea de trabajo que estamos desarrollando en Santo Domingo 40-42.

- ¿Se está ahora en fase de contestar a las alegaciones del PERI? La posibilidad de derribar algunas construcciones dentro de los caños por seguridad levanta ampollas en los vecinos

- Estamos hablando de que los caños forman parte de nuestro espacio público y lo que vamos a trabajar también es que para que estas actuaciones tengan el menor perjuicio posible para los vecinos y las vecinas. Habrá que ir analizando caso por caso cuál es la afección que van a tener en los distintos y como digo, la premisa del ayuntamiento es que haya el menor perjuicio posible para los vecinos y las vecinas.

- Lloverá, el Zadorra crecerá y la fase tres del plan antirriadas, la de Yurre, sigue encallada.

- En relación a la fase III hay una realidad y es que hay un presupuesto comprometido por parte del Gobierno de España y creo que es necesario aquí también la implicación del conjunto de administraciones para colaborar en este proyecto tan necesario para la ciudad.

- Pero tendrán que reunirse ¿no?

- Confío que ese momento llegue más pronto que tarde. Es un proyecto que lleva muchos años encima de la mesa como también llevaban la Casa Alfaro o la gasolinera de Goya o el propio Plan General que llevaba en tramitación desde el año 2009.

- Como concejal de Medio Ambiente, dígame, ¿para cuándo el parque de Larragorri que rematará el Anillos Verde?

- Vamos a hacer hacer un análisis exhaustivo, detallado, de las opciones que están al alcance de nuestra mano. Queremos tener una hoja de ruta esta legislatura

- Está la ciudad, también forma parte de esas cien ciudades elegidas por la UE para ser neutras en carbono en 2030. ¿Cómo va?

- Cuando hablamos de objetivos ambientales la manera de ser ambicioso es marcarse un reto en el corto plazo. Vamos bien, pero es complicado. Estamos trabajando intensamente con el desarrollo del transporte público, con la electrificación de Tuvisa, con esa conexión del tranvía a Zabalgana. Desde luego creo que van a contribuir a alcanzar esa neutralidad climática en nuestra ciudad.

- El Plan General nuevo está en la recta final. Está pendiente de Aviación Civil. ¿Sabe algo?

- Si recibimos el informe favorable de Aviación Civil estaremos en disposición de aprobar definitivamente el PGOU antes de que finalice este año 2025.

- Hay proyectos muy importantes que dependen de este plan, la ampliación de Mercedes, de Miñano...

- Creo que el proyecto más relevante es la continuación de esa ampliación de la factoría de Mercedes para la fabricación de la furgoneta eléctrica. Es el principal motor económico y de empleo de nuestra ciudad y de todo el territorio.

- No reserva tanto suelo industrial como le gustaría a la patronal.

- El Ayuntamiento siempre ha trabajado para atender las necesidades del sector industrial y en este sentido el Plan General no es instrumento estático, es dinámico, y debe adaptarse a la realidad socioeconómica de cada momento. Es importante recalcar que este PGOU ha sido impulsado por PSE- PNV y ha contado con apoyo de Elkarrekin y las líneas generales con esa aprobación inicial , donde se encuentra la configuración del suelo industrial fueron definidas la pasada legislatura, cuando el PNV tenía la competencia en la elaboraciónd el mismo.

- Veladamente se refiere a las críticas del diputado general...

- Más allá de los reproches que se han hecho entre instituciones, todos tenemos que trabajar de la mano para dar respuesta a las necesidades la industria.

- La rehabilitación de la gasolinera Goya enamora...

- Yo creo que es relevante, 22 propuestas quiere decir que ha despertado un interés importante en poder actuar en este espacio.El jurado antes de que acabe el año va a seleccionar tres. El horizonte con el que trabajamos es que las obras puedan comenzar a finales de 2026.

- Y sin enfrentamiento con los arquitectos.

- Desde que he asumido Urbanismo uno de los objetivos es que la relación con el Colegio de Arquitectos fuese buena y creo que se ha conseguido.