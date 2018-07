Dos periodistas de EL CORREO, premiadas por Gasteiz On Las periodistas Judith Romero y Sara López de Pariza, a los lados, junto al resto de premiados. / Blanca Castillo La asociación de comenciantes reconoce además la labor de la Cervecería Rivendell, el Toloño y Tribal Área MARÍA REGO Jueves, 12 julio 2018, 21:52

La calle Herrería festeja cada verano el saber hacer de diversos profesionales de la ciudad. De aquellos que reciben a la clientela tras una barra o un mostrador y también de quienes retratan la actualidad ligada al día a día de esos establecimientos a través de los medios de comunicación. La cita donde coinciden unos y otros es la fiesta del comercio que organiza anualmente la asociación Gasteiz On, cuya sede se levanta en el número 94 de este rincón del Casco Medieval, y que este jueves, en su última edición, premió a las periodistas de EL CORREO Sara López de Pariza y Judith Romero además de a la Cervecería Rivendell, el Bar Toloño y la tienda Tribal Área.

El encuentro al aire libre, y en esta ocasión con una temperatura que animaba a exprimir la jornada en la calle, arrancó de la mano de la presidenta de Gasteiz On. Marta Bengochea, que ocupa ese puesto en la asociación donde confluyen más de medio millar de locales, situó el momento de cambio que atraviesa el sector a raíz de «las crisis, el nacimiento del comercio online, la globalización, el interés por el turismo, los nuevos hábitos de consumo...» que, a su juicio, han llevado al comercio y a la hostelería a salir de «su zona de confort para adentrarse en la jungla de lo que buscan los consumidores de hoy día». Su futuro resulta incierto pero pasa, advirtió, por la implicación de las instituciones, a las que invitó a fijar «una decena de objetivos» en lugar de elaborar listas interminables de propósitos. «Ser concreto no es garantía de éxito, pero no serlo sí es garantía de no alcanzarlo», resumió en su llamamiento.

Negocios supervivientes

Sus palabras abrieron una fiesta con varios protagonistas. Por un lado, las ganadoras del XII Concurso de Periodismo que convoca la asociación. Sara López de Pariza, de EL CORREO, se hizo con el premio por su reportaje 'Los supervivientes del comercio de siempre' sobre históricos negocios de la ciudad que se mantienen con la persiana arriba; mientras que Judith Romero, compañera también en este diario, consiguió el accésit por el artículo 'Escaparates contra las agresiones' acerca de la capacidad de los comercios para unirse a reivindicaciones sociales, por ejemplo, a través de sus cristaleras.

En la misma cita, por otro lado, se entregó el galardón al mejor 'Rincón de cine' a la Cervecería Rivendell por su recreación de la película 'El hobbit' para la decimocuarta edición de este concurso, el Bar Toloño se hizo con el premio al establecimiento hostelero más dinámico de 2017 y la tienda Tribal Área consiguió el mismo reconocimiento en la categoría de local comercial. Entre los galardonados se mezclaron representantes del Gobierno vasco, la Diputación alavesa, las Juntas Generales, el Ayuntamiento de Vitoria o Kutxabank.