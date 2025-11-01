El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Periodistas alemanes descubren los encantos turísticos de Vitoria y Álava

Han visitado la Catedral de Santa María, el museo Bibat, el Valle Salado o Rioja Alavesa

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:27

Periodistas alemanes especializados en viajes han visitado esta semana los principales recursos turísticos de Vitoria y Álava en el marco de la campaña de promoción 'EntdeckenSie Álava', de la Diputación Foral y el Ayuntamiento para dar a conocer el patrimonio natural, histórico y enogastronómico en el país más poblado de la Unión Europea. La delegación germana está integrada también por una empresa especializada en la comercialización de viajes a España.

Profesionales de prensa tradicional y medios online han visitado entre otros recursos la Almendra Medieval incluida la Catedral de Santa María y el Museo BIBAT; el Valle Salado de Añana; villas medievales y bodegas en Rioja Alavesa; y los espectaculares paisajes de Aiaraldea y Montaña Alavesa. También han disfrutado de distintas experiencias gastronómicas.

Este viaje de familiarización tiene lugar un mes después de que se presentaria la oferta turística a agencias de viaje, turoperadores y prensa de Alemania, en un acto celebrado en la ciudad de Hamburgo. La campaña da continuidad a las desarrolladas durante los últimos años en mercados europeos estratégicos como Francia, Italia, Bélgica y Portugal para fortalecer el peso del turismo extranjero y consolidar Álava como destino de calidad, sostenible y accesible.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, apunta que «Vitoria tiene una marcada vinculación con Alemania en materia industrial, que ahora buscamos trasladar al sector turístico. Tanto la capital alavesa como el territorio pueden ofrecer a la población alemana una oferta de ocio, cultura y turismo de calidad que trasciende el turismo de sol y playa que tradicionalmente le ha atraído de España«. La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, por su parte, explica que «una vez alcanzados los primeros objetivos en Francia, Italia, Bélgica y Portugal, estamos dando a conocer ahora nuestra oferta de patrimonio, naturaleza y enogastronomía en Alemania, un mercado con gran potencial para las empresas turísticas alavesas.

