Pepping Tom desembarca en Vitoria como estrella del Festival Internacional de Teatro

La reconocida compañía belga Peeping Tom se estrena en Vitoria con 'Diptych: The Missing Door & The Lost Room'. La obra, que podrá verse hoy y mañana en el Teatro Félix Petite (19.30 horas, 20-10 euros; quedan algunas entradas), se ha convertido en un referente de la escena contemporánea desde su estreno hace una década por su inconfundible mezcla de danza, teatro físico y una estética próxima al cine. Se trata de uno de los espectáculos más esperados del Festival Internacional de Teatro, que encara su recta final a mediados de diciembre.

Fundada por Gabriela Carrizo y Franck Chartier, Peeping Tom ha pisado algunos de los escenarios más relevantes del mundo. De hecho, como reconoció Marta Monfort, jefa de la red municipal de teatros, llevaban «años intentando que Peeping Tom visitara Vitoria». Para ella, su llegada es «un sueño cumplido» tanto por la «factura artística y virtuosismo» de la compañía. En esa misma línea Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, subraya que esta formación de origen belga combian «vanguardia, riesgo y excelencia escénica».

En la representación 'La puerta que falta' y 'La habitación perdida', los personajes se mueven en espacios de los que no pueden escapar. «Partieron en busca de un ideal, con un sueño y una esperanza y siguen vagando por un laberinto misterioso y macabro en el que se encuentran perdidos. Viven entre la realidad y la imaginación», se lee en el programa de mano. Entre el cuerpo de bailarines se encuentran

Parte esencial de esta visita son los intérpretes que dan vida al díptico. Akira Yoshida, Alejandro Moya y Alba de Miguel, que participaron en la rueda de prensa este jueves e incidieron en el sentido del propio nombre de la compañía Peeping Tom, traducido como «mirar por una mirilla». En este caso hacia «una habitación que navega entre el realismo y el surrealismo». Una idea del interés por trabajar en la compañía la dan sus castings, a los que suelen acudir más de 2.000 candidatos de todo el mundo. Moya, también procedente del breakdance y con seis años dentro de la compañía, explica que entró en el año del 20 aniversario y «no hemos parado». Reconoce que las giras son intensas -«es fácil lesionarse si llevas más de 120 bolos»-, pero el equipo se va ampliando y cada nuevo intérprete aporta «algo fresco».

Acerca de los ingredientes que hacen que Pepping Tom esté considerada una de las grandes compañías de danza teatro a nivel mundial, subrayan que a la estética y virtuosismo se le suman temáticas como la vulnerabilidad, la crueldad o el miedo. «Para quien lo ve por primera vez puede ser un shock», resaltaron. Alba de Miguel, riojana y recién incorporada hace un año, subraya que la conjunción de danza, música y diseño de luz sirve de imán a un grupo que cuenta con muchos seguidores. «Es un acontecimiento que no se va a repetir», señaló Monfort acerca de este díptico al mismo tiempo que trasladó a la compañía la disposición de contar con ellos en próximos años. «Es especial por el movimiento y la puesta plástica cinematográfica maravillosa. Se genera una inquietud porque son muchas texturas artísticas y puede recordar a David Lynch en el cine», avanzó.