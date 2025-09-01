El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro malvive bajo un puente en Vitoria desde hace «un año y cinco meses». Rafa Gutiérrez

Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»

Este exvecino de Sansomendi reside desde «un año y cinco meses» en un chamizo pegado a la antigua circunvalación. «Algunos me ven como un extraterrestre»

David González

David González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:21

Bajo el puente que une San Martín con Sansomendi, en Vitoria, se levanta un rudimentario chamizo ideado con colchones, cuerdas y mantas. A unos ... metros sobre una vía con tráfico constante malvive Pedro. 44 años. «Vitoriano nacido en Txagorritxu». Se instaló en un hueco rodeado de basura «hace un año y cinco meses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  2. 2

    Destroza una mampara en el hospital Txagorritxu porque tardaban en atenderle
  3. 3

    La proporción de alumnado «vulnerable» aumenta en todas las zonas escolares de Álava
  4. 4

    Vitoria desplegará su potencial congresual el 6 de octubre con una cumbre mundial
  5. 5

    La primera ronda de la Ertzaintza en Vitoria
  6. 6

    La Laurel ya no es lo que era
  7. 7

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  8. 8

    El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente
  9. 9

    El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel
  10. 10

    Vitoria refuerza su red de bidegorris a los polígonos con el reto de duplicar el uso de la bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»

Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»