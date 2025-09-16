Una patrulla canina global recorre Vitoria

Desde Mendizorroza hasta el Ayuntamiento. Los 35 países que participan en la 33 edición del Campeonato Mundial de Perros desfilaron este martes por el centro ... de Vitoria para presentar a los 145 ejemplares que a partir de hoy, a las 8.00, horas empiezan la competición que ha elegido la capital alavesa como sede por su climatología favorable, aunque hasta el sábado es previsible que suden la gota gorda con máximas por encima de los treinta grados.

La comitiva era tan extensa –con cinco representantes por cada uno de los 35 países competidores– que ocuparon todo el Paseo de Cervantes con las banderas de sus respectivos países. Algunos canes se mostraban tranquilos, como los procedentes de Francia, que pasearon calmados junto a sus adiestradores con juguetes en la boca. Otros, en cambio, se mostraron más activos y curiosos.

Pero el desfile suscitó la atención de multitud de vitorianos. «¿Han venido desde Ucrania?», se sorprendía un viandante al ver a los perros ataviados con la bandera azul y oro en forma de bandana. En el caso de los portugueses, los animales llevaban los colores de su país como capa mientras paseaban por el Paseo de la Senda.

La comitiva avanzó por el parque de la Florida y atravesó la Virgen Blanca hasta llegar a la plaza de España, donde les esperaba la alcaldesa Maider Etxebarria junto al consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y la primera teniente de diputado general, la socialista Cristina González. Este paseo fue toda una muestra de la disciplina de estos animales, entre los cuales destacaban las razas de pastor belga –la más numerosa–, pastor alemán, rottweiler, doberman y bóxer.

Esta patrulla canina global de élite provienen de Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Alemania o Japón, el país más animado durante el desfile, pues no dudaban en saludar a los viandantes y posaron para diversos vídeos y fotografías. Tal era la representación internacional que la regidora les dio la bienvenida en francés, alemán e inglés, además de castellano. Invitó a los participantes a «disfrutar de la gastronomía del País Vasco» y recalcó «el compromiso de Vitoria, Green Capital en 2012, con sus zonas verdes y animales».

Ciudad «dog-friendly»

Javier Hurtado y Cristina González fueron más comedidos con sus discursos en otros idiomas. La 'número dos' del Gobierno foral subrayó el trabajo de los canes participantes que «están entrenados para cumplir funciones esenciales para la sociedad, como la localización de personas desaparecidas en catástrofes naturales». El consejero vasco, a su vez, recalcó que Vitoria «es una ciudad 'dog-friendly'» y que este evento «servirá para situarnos como referente y mostrar nuestro compromiso con el bienestar animal, la convivencia y la hospitalidad».

El equipo español está compuesto por cuatro malinois (pastores belgas) y un único pastor alemán de nombre Leon von der Labach, de cinco años. Sergio González es su adiestrador y ha sido campeón nacional en varios ocasiones. González se mantiene positivo frente a la posibilidad de ganar, pese a que «siempre está la cosa muy reñida» y el nivel es muy alto. «Al final cuentas con un animal, que es un ser vivo», recalcaba durante el desfilo, «entonces a cada segundo que estás en pista estás expuesto a que haya cambios».

Uno de los puntos a tener en cuenta es la hora a la que el perro sale a competir. «Todos preferimos hacerlo pronto por la mañana», expuso el campeón. Es por eso que las horas de competición de cada participante en las tres modalidades –obediencia, protección y rastro– se han escogido a través de un sorteo que se llevó a cabo tras el desfile en Mendizorroza. La competición se llevará a cabo en el parque de Gamarra y en varios terrenos labrados de Guevara, Maturana, Heredia y Salvatierra.