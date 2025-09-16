El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La representación alemana por el Paseo de la Senda.

La representación alemana por el Paseo de la Senda. Fotos: Igor Martín

Una patrulla canina global recorre Vitoria

El Campeonato Mundial de Perros se inaugura con un desfile en el que participan 145 ejemplares de 35 países. Las pruebas comienzan este miércoles

Ania Ibáñez

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

Desde Mendizorroza hasta el Ayuntamiento. Los 35 países que participan en la 33 edición del Campeonato Mundial de Perros desfilaron este martes por el centro ... de Vitoria para presentar a los 145 ejemplares que a partir de hoy, a las 8.00, horas empiezan la competición que ha elegido la capital alavesa como sede por su climatología favorable, aunque hasta el sábado es previsible que suden la gota gorda con máximas por encima de los treinta grados.

