El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión de los patronos del Memorial 3 de Marzo. Rafa Gutiérrez

Los patronos del Memorial 3 de Marzo se reúnen el 15 de diciembre

La cita servirá para aprobar las obras en la iglesia de San Francisco, que comenzarán a ejecutarse en enero

B. Mallo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:39

Comenta

Los patronos de la Fundación Memorial 3 de Marzo se reunirán por segunda vez el próximo 15 de diciembre en una cita en la que ... tendrán que aprobar las obras que permitan la reforma inmediata de la iglesia de San Francisco de Asís para evitar que se siga deteriorando. Pero, más allá de este trámite, este encuentro también debería servir para que Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Diócesis, Martxoak 3 y Memoria Gara determinen el contenido que se le quiere dar a este espacio de memoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  2. 2

    Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para%u2006acabar con los atascos de tráfico en la fábrica
  3. 3 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  4. 4

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  5. 5 El PSE condena la aparición de carteles contra Eneko Andueza en el campus de Álava
  6. 6

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  7. 7 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9

    La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz
  10. 10

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los patronos del Memorial 3 de Marzo se reúnen el 15 de diciembre

Los patronos del Memorial 3 de Marzo se reúnen el 15 de diciembre