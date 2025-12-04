Los patronos del Memorial 3 de Marzo se reúnen el 15 de diciembre

Los patronos de la Fundación Memorial 3 de Marzo se reunirán por segunda vez el próximo 15 de diciembre en una cita en la que ... tendrán que aprobar las obras que permitan la reforma inmediata de la iglesia de San Francisco de Asís para evitar que se siga deteriorando. Pero, más allá de este trámite, este encuentro también debería servir para que Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Diócesis, Martxoak 3 y Memoria Gara determinen el contenido que se le quiere dar a este espacio de memoria.

La mayor urgencia la marcan, en todo caso, las obras y en esa cita Lakua presentará una propuesta de actuación. La pretensión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por la socialista María Jesús San José, es comenzar la intervención en enero; una vez que se hayan trasladado los belenes que se encuentran en el interior del templo. La duración aproximada de las obras es de un mes. Si se cumplen todos los plazos, se podría llegar justo a tiempo para poder acceder a la iglesia en la conmemoración del 50 aniversario de la tragedia.

La pasada semana el Gobierno de España anunció la liberación de la subvención de 600.000 euros que había comprometido desde 2022 para la ejecución de las obras de reconversión de la iglesia de San Francisco de Asís en el Memorial 3 de Marzo. Una partida presupuestaria que el Consejo de Ministros había aprobado abonar en su reunión del 29 de julio y que percibirá en los próximos días el Gobierno vasco. La decisión ha sido tramitada de urgencia y por «concesión directa» por el Ministerio de Memoria Democrática debido a «la necesidad de que el Memorial esté operativo en 2026, coincidiendo con el 50º aniversario de los sucesos».

Estos 600.000 euros servirán para financiar las obras de conversión del templo de Zaramaga en el Memorial, así como para adquirir su equipamiento para las actividades que se desarrollen en su seno. Eso sí, el plazo marcado para la ejecución de los trabajos es «de hasta dos años».