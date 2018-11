Alavesa de octubre Patricia López Arnaiz, la actriz del momento La actriz vitoriana ha conquistado al público con su papel en 'La peste' y 'La otra mirada'. / E. C. EL CORREO distingue a la alavesa por su interpretación en películas como 'El árbol de la sangre' y series como 'La peste' y 'La otra mirada' RAMÓN ALBERTUS Lunes, 19 noviembre 2018, 02:50

Hace doce años una joven de 25 años que había acabado la carrera de Publicidad se apuntó a teatro en la escuela Ortzai buscando algo que le hiciera sentir viva. Le gustaba. Pero no pensaba, «para nada», en dedicarse al mundo de la interpretación.

Este miércoles, esa joven, Patricia López Arnaiz (Vitoria, 1981), recibió el Premio Ondas a mejor actriz por su papel en la serie 'La otra mirada' de TVE. Alejó sus nervios sobre el escenario con un suspiro. Dedicó el galardón a su familia. A su representante. A amigos y amigas («que son lo más, son la hostia») y se acordó de Luis Blat e Iker Ortiz de Zárate –su maestro en Ortzai– «quienes me iniciaron en los hermosos misterios de este oficio». Era la manera de recordar sus primeros pasos.

El Ondas es el único premio hasta el momento que ha recibido, además de este galardón de EL CORREO, por una carrera que ha despegado a velocidad de vértigo. «No sé decirte desde cuándo llevo metida en esta locura», nos confiesa. La rutina de la vitoriana dio un vuelco tras el estreno de la producción de Movistar, 'La peste', a principios de año. Su papel como Teresa Pinelo, una pintora que firma con seudónimo en la Sevilla del siglo XVI y lucha por dirigir una fábrica heredada le encumbra como una de las intérpretes del momento. La actriz repite que le resulta más fácil encarar a un personaje con una historia intensa detrás. Se le nota. Llegar a las televisiones con la ficción de Alberto Rodríguez –la serie más ambiciosa del año con un presupuesto de 10 millones de euros– le exigió un enorme trabajo. Se zambulló entre vestidos pesados de la época sin dejar de lado una tarea de documentación histórica. Ahí fue cuando rastreó las huellas del guion para levantar su personaje y tuvo como referencias a las pintoras Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola y Josefa de Óbidos.

También su papel como Teresa, la de 'La otra mirada' de TVE, se enfrenta a su época con una mirada feminista. Con esa lucha por la igualdad de género de una profesora de los años 20 –otro salto en el tiempo– ha atraído a una pequeña legión de fans. A ello se le suman escenas de emoción, como cuando invita a sus alumnas a vivir sin culpa, y una capa de intriga sobre el personaje. Incluso la actriz Aura Garrido (Ondas ex aequo) agradeció al jurado compartir el premio con la alavesa y «ese personaje tan inspirador».

La actriz ha trabajado a las órdenes de Amenábar para su próxima película «Mientras dure la guerra»

El reconocimiento entre el público no le ha llegado de la noche a la mañana. Fue hace diez años cuando participó en su primera película, «80 Egunean» (2009), de José María Goenaga y Jon Garaño. Entonces Patricia López no disfrutaba lo suficiente de los rodajes. Fue tras participar en 'El guardián invisible' (2017), adaptación llevada la gran pantalla por Fernando González Molina, cuando tuvo claro que era su profesión. Al acabar, no sabía cuando iba a volver a tener otra oportunidad. Tampoco sospechaba que iba a encadenar un papel tras otro: 'La peste', la película de Medem 'El árbol de la sangre', en cartelera estos días, y 'Mientras dure la guerra' (2019), de Amenábar, donde encarna a la hija de Unamuno...

La actriz asume agradecida esta «locura» que tiene que ver con meterse en la piel del otro, graduarse la vista hasta verse con otros ojos y cargarse emocionalmente hasta entender a otra persona. En la actualidad se encuentra rodando la segunda temporada de 'La Peste' en Sevilla y la segunda y tercera parte de 'El guardián invisible'. Cuando necesita «bajar un poco del huracán», vuelve a su casa en un pequeño pueblo alavés. Tampoco pierde de vista Vitoria. «Tengo pendiente ir un día a bailar a Hell Dorado (donde trabajaba hasta hace unos meses). He visto la programación de esta temporada y tiene un pintón...».