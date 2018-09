Ana del Paso: «El paternalismo sigue siendo intrínseco de la sociedad española» La periodista recibió el premio Unicef por su cobertura en la Guerra del Golfo en 1991. La periodista presenta en Vitoria el libro 'Reporteras españolas. Testigos de guerra', 34 historias de luchadoras y apasionadas del periodismo RAMÓN ALBERTUS Miércoles, 12 septiembre 2018, 20:45

Ana del Paso ha sentido el ruido de la contienda. Fue corresponsal en Oriente Próximo en los noventa y reportera de la revista Época. En su libro rescata cinco siglos de periodismo de guerra en España a través de las voces de treinta y cuatro reporteras, desde pioneras como María Teresa de Escoriaza, que en 1919 se veía obligada a firmar como Félix de Haro para evitar burlas y críticas, hasta referentes actuales como Mónica Bernabé. Lo presenta mañana, en el Aula de la Fundación Vital.

- Calaf contaba una anécdota de sus tiempos en TVE. Le preguntaron en una embajada quién era su marido. «No soy la mujer de nadie, soy yo misma», contestó. ¿Este tipo de situaciones es recurrente?

- Carmen de Burgos, Colombine, contaba que cada vez que llegaba a la redacción de un periódico con su reportaje le preguntaban: «¿De parte de quién trae usted el artículo?». Teresa de Escoriaza tenía que firmar como Félix De Haro cuando escribía su columna 'Desde Nueva York' para el periódico La Libertad de los años 20 del siglo pasado, cuando no podíamos votar, no teníamos pasaporte propio ni podíamos hacer nada sin nuestro marido o padre.

- ¿Quienes aparecen en el libro se identifican con el feminismo?

- Este libro no va de feminismo. Destripa cinco siglos de periodismo de guerra hecho por mujeres. Las reporteras entrevistadas y yo misma hablamos de cómo ha sido y es esta profesión para las mujeres, y de los pasos que hemos tenido que dar para llegar hasta donde estamos. Es patético que hasta ahora no se haya escrito nada tan completo y serio.

- ¿Existe paternalismo a día de hoy?

- El paternalismo sigue siendo intrínseco de la sociedad española y no se evidencia solo en profesiones arriesgadas como el mal llamado 'corresponsal de guerra' que está extinto. Veo comportamientos muy machistas entre los jóvenes y eso me frustra porque parece que todo el esfuerzo hecho hasta ahora no sirve para nada.

- ¿A qué obedece que haya tan pocas directivas en el mundo de la comunicación?

- No se trata solo del mundo de la comunicación, también lo padecen sectores como las artes escénicas o la política. Es un reflejo de la sociedad. Cuando llegas a determinados niveles, te encuentras con un muro infranqueable que las mujeres conseguimos superar pero con cuentagotas. Solo por llegar a la antesala de ese muro, hemos tenido que demostrar por tres nuestra valía y con méritos irrefutables que, a veces, ni se nos reconocen. Movimientos como el 'Me too' se esfuman rápidamente. Por ejemplo, en España nadie se ha atrevido a poner en su sitio a los abusadores y parte de la culpa la tenemos las mujeres.

- Se dice que la primera periodista española fue la vasca Francisca Aculodi. ¿Es así?

- Era de San Sebastián y entre 1687 y 1689, escribía noticias sociales en una revista quincenal que se editaba en Bruselas. Ella llevaba la sección fija 'Noticias principales y verdaderas', contando ecos de sociedad, sucesos, festejos, nombramientos, de todo. Su versión en castellano fue el primer periódico en Euskadi.