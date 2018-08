«Cuanto más ruido se hace, mejor», afirma Livia López en referencia a las campañas contra las agresiones machistas, como esta que lidera EL CORREO ante las ya cercanas fiestas de La Blanca. «El 8M no fue el principio, llevamos luchando mucho tiempo, pero se hizo más visible», expone la presidenta del Araski, que confía en que «no tengamos que lamentar un episodio que empañe las fiestas».

Tiene muy claro que «pasarlo bien no implica pasarse de la raya, no significa que se pueda traspasar la línea», advierte mientras pide «el máximo respeto hacia aquellos que son diferentes a nosotros». Y en este caso se pone la camiseta morada del 'No es no' en defensa de las mujeres. Una camiseta que ha tenido una extraordinaria acogida entre los vitorianos, ya que ayer se agotaron los 4.000 ejemplares que este periódico ha repartido en su oficina de Florida.