Los partidos en Álava no llegan a un acuerdo para reclamar la exclusión de los equipos israelíes de la Euroliga

El Hapoel Tel Aviv jugará el 27 de marzo en el Buesa Arena y el 7 de abril, el Maccabi. Y lo harán sin un ... posicionamiento conjunto de los partidos políticos en Álava. Si bien casi todos condenan el genocidio en Gaza y la mayoría reclama que se excluya a los clubes israelíes de las competiciones deportivas, los grupos representados en las Juntas Generales no han sido capaces de llegar a un punto de acuerdo y una a una han decaído todas las iniciativas presentadas.

No ha salido adelante el texto del PNV y PSE, que pretendía expresar la «posición favorable» de las Juntas «a la exclusión de los equipos israelíes de las distintas competiciones internacionales». Tampoco lo ha hecho el acordado por EH Bildu y Elkarrekin que, por su parte, planteaba que instaban a la Diputación «a que se oponga rotundamente» a la utilización del Buesa para recibir a los equipos que son «representantes del Estado de Israel». El debate en pleno sólo ha servido para abrir brechas entre los partidos y no para reforzar los puntos que tienen en común, además de resultar ciertamente anacrónico después de que la Euroliga decidiese el martes que la competición regrese a Tel Aviv a partir del 1 de diciembre tras dos años con los clubes hebreos jugando sus partidos como locales en campo neutral.

Los grupos que sostienen al Gobierno de Álava han incidido en lo que aseguró el diputado general, Ramiro González, hace unas semanas y es que la Administración foral no tiene «capacidad legal ni real» para impedir que los clubes hebreos jueguen en Vitoria. Porque, si bien la Diputación es la dueña del pabellón de Zurbano, su uso está cedido al Baskonia, que «tiene la disposición de la instalación». «No podemos cerrar con llave el pabellón e impedir el acceso y la celebración de ningún partido», alegó entonces González y ha repetido este miércoles el portavoz jeltzale, Iñaki Ruiz de Galarreta. «Por muy frustrante que sea, esa es la realidad jurídica más allá de nuestros deseos», ha rematado el socialista Alain Coloma.

Con una previsión de cinco meses, EH Bildu y Elkarrekn creen que el Baskonia seguirá el ejemplo del Valencia Basket, el Tenerife o el Manresa y disputará los partidos contra el Hapoel y el Maccabi a puerta cerrada. El portavoz de los morados, David Rodríguez, no ha dudado en asegurar que eso supondrá una «provocación social» que va a incurrir en un «delito de odio» y en un «blanqueamiento del genocidio». «Ustedes saben cuál va a ser la respuesta social, no se van a quedar en casa. Defenderán los derechos humanos y principios humanitarios sin lavar responsabilidades genocidas con partidos de baloncesto o con el deporte que sea», ha dejado caer el dirigente de Podemos. «Si no se suspenden estos partidos, por encima de la frustración que esto va a provocar en muchos alaveses, no nos cabe que volverán a estar en la calle denunciando esta situación», ha respaldado el abertzale Félix González.

El juntero del PP Luis Mari Sautu, que a su vez es presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, ha cuestionado a qué se refieren con «provocación social». «Si se trata de plantear su opinión en una manifestación pacífica, estoy totalmente de acuerdo y la respeto perfectamente, pero si lo que va a ser es alterar el orden público, pues no. No hay que utilizar el deporte con fines políticos, por favor, separémoslo», ha reclamado.

«Ni las Juntas Generales son la ONU, ni la Diputación es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el señor Rodríguez es el alto comisionado para la paz en Oriente Medio», ha rematado Jonathan Romero, de Vox.