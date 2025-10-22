El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los partidos en Álava no llegan a un acuerdo para reclamar la exclusión de los equipos israelíes de la Euroliga

Pese a que la mayoría de las Juntas Generales defienden esa postura, el debate sobre la presencia de clubes hebreos en el Buesa se enreda

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:25

Comenta

El Hapoel Tel Aviv jugará el 27 de marzo en el Buesa Arena y el 7 de abril, el Maccabi. Y lo harán sin un ... posicionamiento conjunto de los partidos políticos en Álava. Si bien casi todos condenan el genocidio en Gaza y la mayoría reclama que se excluya a los clubes israelíes de las competiciones deportivas, los grupos representados en las Juntas Generales no han sido capaces de llegar a un punto de acuerdo y una a una han decaído todas las iniciativas presentadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  3. 3

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  4. 4

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  5. 5

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  6. 6

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  7. 7

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  8. 8

    El Baskonia rompe con Samanic y debilita aún más su juego interior
  9. 9 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?
  10. 10

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los partidos en Álava no llegan a un acuerdo para reclamar la exclusión de los equipos israelíes de la Euroliga

Los partidos en Álava no llegan a un acuerdo para reclamar la exclusión de los equipos israelíes de la Euroliga