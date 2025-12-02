El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joana Méndez y Zulaima García en el espacio de ocio de la Fundación Ehunbide. Rafa Gutiérrez.

«Una parte importante de los menores que nos llegan presentan autolesiones»

La Fundación Ehunbide ha atendido en su primer año un centenar de casos de 'bullying'. Ofrecen a las víctimas un espacio de ocio seguro y apoyo escolar

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:22

Comenta

En poco más de un año de trayectoria, la Fundación Ehunbide ha atendido a un centenar de familias alavesas que lidian con la lacra del ... acoso escolar. Las tres profesionales que trabajan en esta entidad con sede en la calle General Álava solucionan dudas, ofrecen orientación, dan pautas y en los casos más graves hacen un seguimiento que puede durar meses. Actualmente realizan acompañamiento psicológico y socioeducativo a 30 menores que sufren 'bullying'.

