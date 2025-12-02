«Una parte importante de los menores que nos llegan presentan autolesiones»

En poco más de un año de trayectoria, la Fundación Ehunbide ha atendido a un centenar de familias alavesas que lidian con la lacra del ... acoso escolar. Las tres profesionales que trabajan en esta entidad con sede en la calle General Álava solucionan dudas, ofrecen orientación, dan pautas y en los casos más graves hacen un seguimiento que puede durar meses. Actualmente realizan acompañamiento psicológico y socioeducativo a 30 menores que sufren 'bullying'.

«Las cifras han superado totalmente nuestras expectativas y constatan que un proyecto así era necesario. No nos esperábamos este aluvión de solicitudes», confiesan Zuleima García (psicóloga) y Joana Méndez (trabajadora social). En octubre de 2024 comenzó su andadura Ehunbide, que gracias al respaldo de las instituciones y de la Fundación Vital ofrece sus servicios de manera totalmente gratuita. Hasta ese momento no existía un recurso así en Álava.

Atienden a niños desde 5 o 6 años hasta los 18, aunque en casos excepcionales el rango se puede ampliar hasta los 22 años. En su caso, son principalmente alumnos de Primaria «aunque las estadísticas digan que se abren más protocolos en la ESO». Hay diferencias por sexos. «En el caso de los chicos vemos más agresiones físicas y en el de las chicas se da más un aislamiento social acompañado de violencia verbal o psicológica, es más excepcional ver daño físico», desgrana García. Entre las víctimas «una parte importante presentan autolesiones». Es decir, pequeños cortes, quemaduras o mordiscos que buscan regular un dolor emocional trasformándolo en dolor físico. Muchos de los menores que trabajan están en tratamiento en la Unidad de Psiquiatría Infantil de la OSI Araba.

«En muchos de los casos cuando llegan aquí llevan ya años de sufrimiento y las consecuencias han arraigado. También sobre las creencias que ellos tienen sobre sí mismos», coinciden ambas profesionales. «Tienen mucho miedo porque al ser tan pequeños y haber vivido tan poco no ven más allá. Piensan que toda su vida va a ser así», añaden.

En sus instalaciones ofrecen a las víctimas un espacio de ocio seguro en el que relacionarse con otros chavales en horario extraescolar y también tienen un servicio de apoyo escolar. «Hay que tener en cuenta que estos niños están en una situación de alerta constante. Están a todo menos a atender en clase...», lamenta la psicóloga. A esto se suman las charlas en los colegios para ayudar a detectar situaciones de acoso, algo especialmente relevante ya que «el 80% de los menores que son testigos de 'bullying' decide no intervenir».

En el caso de las familias trabajan en numerosas ocasiones «la culpa», ese sentimiento que surge entre las madres y los padres por no haber sabido identificar antes una situación de acoso hacia sus hijos.