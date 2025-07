Los parques naturales de Álava encuentran aparcamiento

Las visitas a los parques naturales de Álava crecen y crecen. Alrededor de 400.000 personas visitaron Valderejo, Gorbea, Izki y Aizkorri-Aratz en 2024 ... consolidando así una tendencia al alza que cogió velocidad tras el confinamiento. Una fantástica noticia, pues supone descubrir los tesoros verdes del territorio, pero que tiene que ir acompañada de medidas para no 'morir' de éxito. Por eso, y como puede adelantar EL CORREO, la Diputación se dispone a reformar los aparcamientos que dan acceso a los espacios naturales. Unas obras que arrancarán con el parking de Korres, que multiplicará por cinco sus plazas a las puertas del parque de Izki, y que seguirá por los espacios de Zumarraundi (Zalduondo) y La Leze, ambos en la zona de Aizkorri-Aratz.

En su contexto 398.132 visitantes recibieron los parques naturales de Valderejo, Gorbea, Izki y Aizkorri-Aratz durante 2024.

62 plazas de aparcamiento habrá en Korres, esto supone cinco veces más de las actuales y mejorará su acceso.

Más 'green' Después será el turno de los parking de Zumarraundi y La Leze. Los métodos que se usarán tendrán una perspectiva más 'green' para adecuarse al entorno.

Desde su origen, los parques naturales tienen como objetivo el fomento del uso público (senderismo, ciclismo, recolección de setas, avistamiento de aves...) de una forma compatible con los valores de conservación por los que fueron declarados como tal. Por eso, la idea en todos los casos es aumentar el número de huecos de estacionamiento y así impedir que los visitantes dejen el automóvil al borde de la carretera o 'invadan' fincas cercanas. Eso es lo que precisamente sucede en La Leze, donde algunos de los que se acercan a disfrutar de esta mítica cueva ocupan una arboleda con el peligro que eso supone para conductores, peatones y el propio medio ambiente con vertidos, además de conflictos con los vecinos de la zona.

Sin «masificación» Los responsables forales apuntan que no existe una «masificación», salvo en días contados, pero hay que preparar sus infraestructuras de cara al futuro.

Primero se actuará en Korres, que pertenece al municipio de Arraia-Maeztu, donde se pasará de 12 a 62 plazas -algunas de las cuales estarán equipadas con cargadores para coches eléctricos e híbridos- y contará con tres huecos para autobuses, que hasta ahora tenían serios problemas para maniobrar. De ahí que el Gobierno foral vaya a aprobar este martes el proyecto impulsado por el Servicio de Medio Natural, que encabeza la diputada Saray Zárate (PNV). El actual aparcamiento se encuentra al lado del pueblo y, si bien cumple con su misión en temporada baja, se queda claramente escaso cuando la gente se echa al monte. Ahora se trasladará a otra parcela a escasos 200 metros de allí, que contará con una pista para llegar hasta el 'parketxea' (centro de interpretación).

Ampliar Mucha gente se acerca a observar las espectaculares vistas de Izki. E. C.

La obra se ejecutará con una base de zahorra artificial, betún asfáltico y una pavimentación hierba-hormigón (esta última, muy similar al parking disuasorio de la calle Iturritxu de Vitoria). Este proyecto saldrá a concurso por 233.789,70 euros (IVA incluido) y deberá completarse en un plazo de tres meses.

No será la última actuación en esta dirección. Más adelante, el Ejecutivo foral contratará la adecuación del parking de Zumarraundi, que da acceso a Aizkorri-Aratz, que si bien no sumará espacios para dejar el coche, se transformará para que un bus pueda entrar y salir, y no tenga que dejar a los escolares o a los grupos de excursionistas en medio de la carretera. Además, se restaurará la antigua solera. Y después será el turno de La Leze, donde se ha adquirido una parcela de menos de 5.000 metros cuadrados de suelos degradados que se adaptará con zahorra artificial, bordillo de hormigón bicapa y un pavimento de losa césped. Contará con hueco para un máximo de sesenta turismos, cinco autocaravanas y dos autobuses, además de enchufes para los vehículos más 'green'.

Toda esta reordenación también servirá para que en el futuro se pueda penalizar a quienes lo dejen fuera de las zonas planteadas.

Plan de sostenibilidad

Estas tres actuaciones se incluyen dentro del denominado plan de sostenibilidad turística de los parques naturales de Álava -lo que en el Palacio de la Provincia se conoce como PSTD- y que cuenta con fondos de la Unión Europea (UE). Ahí se incluye, por ejemplo, la compra de las iglesias de San Esteban de Ribera, Santiago de Lahoz y Santa María de Villamardones al Obispado de Vitoria por parte de la Diputación y que, como ya informó este periódico en febrero, servirá para darle un empujón al parque de Valderejo.

La directora foral de Medio Natural, María José Madeira, subraya que en Álava no se puede hablar de «masificación de visitantes» en los parques, salvo en jornadas «muy puntuales». Pero hay que prever y «adelantarnos a lo que pueda ocurrir». Por eso, el objetivo de la Diputación es «adaptar las infraestructuras y herramientas de planificación a nuevas circunstancias». Entre los planes de la institución foral, pero ya al margen del PSTD, se incluye la restauración del actual parking del Gorbea. En estos momentos es uno de los mejor preparados, pero la idea es que en el futuro se arregle.