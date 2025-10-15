Paro propalestina en Vitoria: manifestaciones, tranvía cada 45 minutos y escuelas sin comedor Los ambulatorios funcionarán con el personal de un día festivo. Profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada

José Manuel Navarro Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

El «paro general» convocado este miércoles por los principales sindicatos para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir a la patronal y a las administraciones la ruptura de toda relación comercial con el Gobierno de Israel y las empresas del país hebreo se dejará notar especialmente en el transporte público. Los principales operadores anunciaron que, pese a que las protestas organizadas se circunscriben a una serie de franjas de entre tres y cuatro horas, sus servicios se verán afectados durante toda la jornada. Dicho de otro modo, los servicios mínimos del 30% de las circulaciones habituales estarán en vigor hasta el final del día pudiéndose reforzar en función de la disponibilidad de personal.

Esto quiere decir, por ejemplo, que en el tranvía habrá servicios aproximadamente cada 45 minutos –hay frecuencias distintas por cada línea– durante las horas punta de la mañana, a mediodía y por la tarde según la previsión de Euskotren. En el caso de Alavabus se verán afectadas la práctica totalidad de las líneas por los servicios mínimos, aunque se intentará cubrir «especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo». En Tuvisa también funcionarán al menos una de cada tres unidades, igual que en las Cercanías que conectan a Aiaraldea con Bilbao.

Manifestaciones en Vitoria 11.30 Ikasle Abertzaleak ha convocado una manifestación, desde la plaza del Arca.

12.30 Los sindicatos LAB, CCOO Euskadi, UGT Euskadi, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU organizan una marcha que partirá desde la Plaza de la Virgen Blanca.

11.45 Concentración de ELA frente a la subdelegación del Gobierno.

17.30 Palestinarekin Elkartasuna. Protesta en la catedral nueva.

19.30 Concentración y cacerolada de Gernika-Palestina. En la Virgen Blanca

Otro de los sectores en el que más podría dejarse notar la protesta es el de la educación. A diferencia de otras áreas, profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada y solo se garantiza la presencia de un educador por etapa, cupo que se incrementará en una persona por cada cien alumnos. Lo que seguro que no habrá en la red pública es servicio de comedor ya que está considerado un servicio «no esencial» y, por tanto, no aparece en los servicios mínimos decretados.

En materia sanitaria, las Urgencias y los PAC mantendrán su funcionamiento habitual mientras que la centralita de emergencias de SOS Deiak debe garantizar al menos que estarán en sus puestos el 50% de los profesionales de cada turno. En los centros de salud, las consultas externas y la atención a pacientes hospitalizados se ofrecerá una cobertura equivalente a la de una jornada festiva. En las residencias, en cambio, deberán acudir la mitad de los profesionales y un 20% del equipo de limpieza. Además, se garantizará el transporte a quienes no tengan otra opción para desplazarse hasta los centros de día.

Concentraciones en industria

En el grueso de la industria, los paros serán de cuatro horas en el turno de mañana y tres en los turnos de tarde y noche. En Mercedes y Michelin, además, la plantilla se concentrará a las 11.00 horas en los accesos de las fábricas. Pasado el mediodía se llevarán a cabo manifestaciones conjuntas de casi todos los sindicatos en las tres capitales.

En Vitoria, a las 12.30 desde la Virgen Blanca. Sólo ELA ha organizado una concentración aparte frente a la subdelegación del Gobierno, a las 11.45 horas. Por la tarde, a las 17.30, Palestinarekin Elkartasuna ha convocado una marcha que partirá de la Catedral Nueva y la asociación Gernika-Palestina ha programado una concentración y cacerolada en la Virgen Blanca a las 19.30 horas.