El parkinson echa raíces en Vitoria La asociación Asopara celebra el 25 aniversario plantando un árbol en el Parque de San Martín para visibilizar la enfermedad que «puede afectar a cualquiera»

Jon Casanova Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:10

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo con una afección de alrededor de 150.000 personas únicamente en España. Asopara (Asociación de Enfermos de Parkinson de Álava) lleva 25 años atendiendo y ofreciendo servicios «a los que el sistema público no puede llegar», ha destacado Carmen Ponce, socia de la asociación. Comenzaron con 9 socios y ahora suman 181 para acompañar a aquellas personas que la padecen con el objetivo de «mejorar su calidad de vida y dotarlos de mayor autonomía», alegan desde la asociación. Esta mañana han plantado un árbol –avellano turco– para echar raíces y crecer en el Parque de San Martín.

«Estar aquí significa darnos a conocer», ha valorado Antonio García, presidente de la asociación, en referencia a que «hay enfermedades que todos conocemos pero estas asociaciones no son siempre visibles de cara a la sociedad». Recibió el diagnóstico de su enfermedad a los 45 años, hace ya ocho, y se convirtió en un proceso difícil de sobrellevar. «Me incorporé tarde a la asociación por la negación que tenía. Los primeros años tendemos a esconder las manos, el arrastre de pierna», ha comentado sobre sus inicios. Asopara ofrece servicios de logopedia, fisioterapia o grupos de autoayuda a aquellos que lo necesitan.

Una enfermedad que tiende a tener mayor prevalencia entre la población de tercera edad aunque «puede llegar a cualquier persona» ha recalcado Ponce. Aunque aproximadamente el 15% de los casos comienza antes de los 40 años. «Para las farmacéuticas somos un chollo porque hay alrededor de 600 millones de clientes potenciales en el mundo», ha añadido el presidente de ASOPARA.

Lejos de afectar a los pacientes, involucra a toda la unidad familiar que «debe hacer un proceso de aceptación de la enfermedad», ha añadido Ponce. Por su parte, García, ha alegado que «no hay un párkinson igual a otro, es la lucha del día a día» y que además «hay gente que lo sabe sobrellevar bien y otros que les afecta más», como en su caso.

El actor que saltó a la fama gracias a la trilogía de 'Regreso al futuro' Michael J. Fox lleva poniendo la enfermedad en el foco desde que la padeció en 1991, a los 29 años. «Es el único que da visibilidad a nuestra enfermedad», considera García sobre el actor que dió vida a Marty McFly.

En su décimo aniversario plantaron un roble común que ahora acompaña esta nueva incorporación en lo que se ha convertido en una tradición. Pretenden ampliarla con el paso de los años para que el párkinson y todos sus afectados no caigan en el olvido.