El parking de San Martín seguirá siendo gratis por las tardes cuando llegue la OTA

El aparcamiento privado en superficie junto a las oficinas municipales de San Martín seguirá siendo gratuito por las tardes y noches, los fines de semana, ... las jornadas festivas y durante el mes de agosto completo a pesar de la llegada de la OTA al barrio el próximo 1 de octubre. El cambio en la ordenanza que regula el estacionamiento de vehículos en las calles de Vitoria, y que añadirá 5.000 plazas restringidas a las 6.000 existentes actualmente, no conducirá a la variación de los criterios actuales de la sociedad que gestiona dicho espacio, Lepazar XXI. Según ha podido saber EL CORREO, los conductores seguirán teniendo acceso libre durante las tardes a 157 plazas de rotación para aparcar dentro de un entorno en el que quienes no sean vecinos tendrán que pagar por dejar su coche en ese tramo horario.

Desde su apertura en el año 2015, para usar este aparcamiento con accesos por las calles Pintor Díaz de Olano y Teodoro Dublang hay que abonar la minuta fijada solamente entre las 7.00 y las 15.00 horas de lunes a viernes laborables. Aunque para muchos vitorianos sea un hecho desconocido, en el resto de tramos horarios y días de la semana, además de festivos y el mes de agosto, dejar el coche en este espacio es gratis. Eso sí, los usuarios tienen que adquirir un tique a la entrada y validarlo electrónicamente antes de la salida para levantar la barrera que les permite abandonar el recinto. Y nada va a cambiar con la entrada en funcionamiento de la OTA en San Martín.

«Vamos a mantener las mismas condiciones y no vamos a cambiar nada en absoluto. Nuestro objetivo no es aprovecharnos de los vitorianos y no pretendemos ahora hacer negocio», señalan responsables de la sociedad a este periódico. Lepazar XXI está conformada por las empresas vitorianas Lagunketa, Zikotz, Pérez de San Román y Giroa, que fueron las encargadas de poner en marcha las oficinas del Ayuntamiento y también este recinto para aparcar en superficie. Es la responsable de la gestión del espacio durante 30 años -también lo era de las oficinas municipales, por las que cobraba un alquiler al Consistorio, pero ya las ha vendido- y su idea hasta 2045 es mantener las mismas condiciones en su política de precios.

«Nuestro planteamiento cuando pusimos este parking en marcha era dar solución a un problema de aparcamiento que existía en el vecindario. Y por eso nuestra intención es mantener las mismas condiciones durante toda nuestra etapa a pesar de ese cambio que se va a producir ahora», destacan desde la sociedad.

El barrio más afectado

Así las cosas, estas 157 plazas para estacionar de forma gratuita durante las tardes se convertirán en el particular oasis de aquellos conductores de paso que puedan acceder a las mismas, ya que seguramente comenzará a tener una mayor demanda que en la actualidad.

Y es que, todo el entorno de este espacio pasará a estar regulado por la OTA desde el 1 de octubre. Estacionamientos en los que los vecinos acreditados podrán estacionar sin pagar, pero en los que los vehículos de paso habrán de comprar el talonario para hacerlo entre las 16.00 y las 20.00 horas, además de los matutinos de 10.00 a 14.00 extendido hasta los sábados.

La nueva ordenanza de la OTA sumará cinco millares de nuevas plazas restringidas en Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzabal-Avenida y San Martín. Y es en este último barrio donde la incidencia será mayor, pues se calcula que se pintarán de verde alrededor de 2.200 huecos en el espacio interior comprendido entre la Avenida Gasteiz, Beato Tomás de Zumárraga, Pedro Asúa y Teodoro Dublang.