El Papa León XIV recibe en el Vaticano al obispo de Vitoria Una peregrinación de la Diócesis compuesta por 104 fieles regresa de Roma tras cuatro días intensos de actos religiosos, culturales y sociales

Jon Casanova Vitoria Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:42

La Diócesis de Vitoria regresa tras su peregrinación a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza 2025, en la que el obispo, Juan Carlos Elizalde, saludó al papa León XIV en nombre de toda la iglesia alavesa. Es la primera vez que el prelado coincide con el Santo Padre, que fue nombrado el pasado mes de mayo tras la muerte de Francisco. El encuentro –que se celebra cada 25 años– tuvo lugar ante más de 15.000 fieles en la plaza de San Pedro. Elizalde transmitió al papa «la oración y el cariño» de la comunidad católica alavesa.

A lo largo de cuatro días, los 104 peregrinos han participado en numerosas celebraciones religiosas y visitas culturales. Una experiencia «emocionante, memorable y cautivadora», definen varios de los peregrinos que recibieron el diploma jubilar firmado por el papa en recuerdo de la peregrinación diocesana.

La delegación estuvo presidida por Elizalde, a quien acompañó el vicario general, Carlos García Llata, y recorrieron las cuatro basílicas jubilares -San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pedro del Vaticano- además de diversos templos y lugares emblemáticos de la capital italiana, como la Piazza Navona, el Coliseo, los Foros Imperiales, el Panteón o la Fontana di Trevi.

El grupo dedicó tiempo a la oración frente a la tumba del papa Francisco, situada en la basílica de Santa María la Mayor, donde además celebraron la eucaristía el último día de la peregrinación.

También acudieron a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina, uno de los espacios más admirados por los peregrinos. Además, ante el monumento a la Inmaculada en la plaza de España, y frente a la Embajada de España ante la Santa Sede, los peregrinos entonaron el himno a la Virgen Blanca.