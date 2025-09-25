El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tranvía a su paso por Lovaina, por donde circulará también la extensión a Zabalgana. Igor Aizpuru

Pantallas vegetales y cajas de nido para frenar el impacto ambiental del futuro tranvía a Zabalgana

El Gobierno vasco avanza en el proyecto, aunque impone nuevos condicionantes para que el nuevo ramal y las cocheras de Betoño salgan adelante

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:20

El tranvía a Zabalgana da otro paso más para convertirse en realidad. El Gobierno vasco ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País ... Vasco (BOPV) la declaración de impacto ambiental al proyecto de Euskotren. Los permisos concedidos por Lakua llegan, eso sí, con nuevos condicionantes para que la ampliación del metro ligero salga adelante. Entre ellos, destaca que el Ayuntamiento de Vitoria tendrá que adquirir terrenos «para compensar la pérdida de más de dos hectáreas de terreno adyacente al humedal de Salburua y parte de su zona periférica de protección».

