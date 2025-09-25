Pantallas vegetales y cajas de nido para frenar el impacto ambiental del futuro tranvía a Zabalgana

El tranvía a Zabalgana da otro paso más para convertirse en realidad. El Gobierno vasco ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País ... Vasco (BOPV) la declaración de impacto ambiental al proyecto de Euskotren. Los permisos concedidos por Lakua llegan, eso sí, con nuevos condicionantes para que la ampliación del metro ligero salga adelante. Entre ellos, destaca que el Ayuntamiento de Vitoria tendrá que adquirir terrenos «para compensar la pérdida de más de dos hectáreas de terreno adyacente al humedal de Salburua y parte de su zona periférica de protección».

Así figura en el boletín, que concreta qué suelos se van a usar para compensar ese impacto sobre el humedal. Vitoria hará uso de una «concesión demanial» -una cesión de terreno, habitualmente a cambio de un canon- de dos terrenos de las juntas administrativas de Arkaute y Elorriaga que hasta ahora se usaban para cultivos de secano y que en adelante se destinarán «para regeneración natural que contribuya a la mejora del estado de conservación general del humedal de Salburua y su biota».

Los permisos ambientales también obligan a Euskotren a mejorar la cobertura vegetal de las nuevas cocheras de Betoño, con capacidad para 23 tranvías. En la parcela del Paseo de los Humedales habrá que instalar unas pantallas acústicas de 1,5 metros de altura que deberán ir recubiertas de «vegetación vertical». «Dado que hacia el Paseo de los Humedales se prevé poner cipreses, la vegetación vertical asociada a esta pantalla podría instalarse hacia el interior de las cocheras».

La protección de la fauna es uno de los aspectos que siempre vigila el Ejecutivo para dar permisos de este tipo. Así las cosas, en torno a las nuevas cocheras también habrá que ubicar cajas nidos para murciélagos y aves como el avión zapador o la golondrina.

Una vez obtenidos estos permisos, Euskotren dispone de cuatro años para empezar las obras de este nuevo ramal. La previsión con la que trabaja el Departamento de Movilidad Sostenible es que los trabajos para ampliar el tranvía y dotar a Vitoria de once paradas más comiencen a lo largo del año que viene.