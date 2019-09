El Palacio Europa se transforma en una sala de escape para celebrar su 30 aniversario El Palacio Europa de Vitoria celebra este año su 30 aniversario. / Igor Aizpuru La actividad se realizará este sábado y podrán participar 160 personas divididas en grupos. También se realizarán visitas guiadas hasta finales de octubre SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 16 septiembre 2019, 12:22

En el año de su 30 aniversario, el Palacio Europa se transformará en una gran sala de escape con el objetivo de darse a conocer entre todos los vitorianos que sientan curiosidad por saber más del edificio. La actividad se realizará este sábado, 21 de septiembre, de manera gratuita y en ella podrán participar 160 personas en grupos de diez. En total, se recorrerán cinco salas y espacios del Europa que juntos ocupan casi una superficie d 3.000 metros cuadrados.

«No se trata de una sala de escape al uso, no vamos a encerrar a nadie y queremos que todas las personas que participen realicen la experiencia completa de una hora. Por ello, intentaremos que no haya parones y que la gente no se atasque», ha avanzado Jorge Mera, de Enaxi Eventos Temáticos, creador de la actividad. Cada grupo contará con una caja que solo se abrirá si se coloca en una posición en concreto y, como en cualquier juego de escape, serán fundamentales habilidades como el trabajo en equipo, la lógica o el ingenio. El carácter sostenible del Palacio Europa de Vitoria y su fachada vegetal serán el hilo conductor de la prueba, para la que se ha elegido el título 'El secreto del Palacio Passivhaus'.

Los niños también podrán participar en la experiencia ya que los retos son aptos para todas las edades, aunque eso sí, siempre bajo la supervisión de un adulto. Las inscripciones para esta original gynkana deberán realizarse durante este martes y de manera presencial en el propio Palacio Europa, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Cada persona podrá recibir un máximo de tres invitaciones y elegir el horario en el que desea realizar la 'scape room', los grupos se dividirán el sábado de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Además, todos los participantes recibirán un obsequio.

Visitas guiadas

También con motivo del 30 aniversario del edificio se mantendrán las visitas guiadas al interior, a la cubierta vegetal y al jardín de la azotea. Se realizarán de manera gratuita todos los viernes del mes de septiembre (en horario de mañana y tarde) y octubre (solo en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas) y tendrán una duración de media hora. Los grupos serán de un máximo de 20 personas. En este caso, no hace falta inscripción previa.

«Hay mucha gente que no conoce o nunca ha tenido el privilegio de visitar el Palacio Europa. Con estas dos actividades pretendemos dar a conocer a la ciudadanía nuestros propios recursos. Sobre todo nos interesa que se acerque la juventud para que estén orgullosos de lo que tenemos», ha subrayado la teniente de alcalde, la socialista Maider Etxebarria.