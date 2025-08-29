Los pagos con el móvil se triplican en menos de un año y ya suponen el 7%

De colista en el uso a líder vasco en el empleo de los 'smartphones' como medio de pago. Ese el cambio que ha registrado Álava ... en apenas un año. Los compradores del territorio ya usan las tarjetas bancarias digitalizadas en sus teléfonos en el 7% de las compras.

La cifra se ha triplicado en apenas un año, ya que en 2023 la fórmula del pago sin contacto sólo representaba un 2,2% de las operaciones de compra-venta que registraba el comercio de la provincia. Y eso a pesar de que sólo se puede recurrir a esta tecnología en cuatro de cada diez tiendas. Tampoco es que el comerciante alavés sea uno de los que más ha invertido en la renovación tecnológica los últimos años. En el último bienio, sólo un cuarto de los locales ha cambiado el datáfono y apenas un 7%, el teléfono de empresa.

Las tarjetas de crédito, en cualquier caso, ya son el medio principal por delante del efectivo en la media del territorio, aunque en los pueblos todavía se prefiere sacar el billete o rebuscar en el monedero.

Un 15% sin TicketBai

En plena polémica por la implantación del TicketBai, lo cierto es que en Álava el 84,3% de los comerciantes lo usan, pero la cifra ha caído ligeramente unas décimas. Entre quienes no lo utilizan, la mitad está exento, y una cuarta parte no tributa en la Hacienda foral, pero todavía hay un 1,1% que reconoce abiertamente que no ha implementado el sistema de facturación instantánea porque está en desacuerdo con él. Las txosnas ya no están en ese grupo, porque pese a sus críticas al sistema gestionado por la institución foral para combatir el fraude fiscal, este año ya han implementado los códigos QR.

En Bizkaia, donde el sistema aún no es obligatorio –llamado Batuz–, el verano ha estado marcado por la polémica con las txosnas bilbaínas llenas de carteles rechazándolo. Aun así, las casetas implantarán esta tecnología para evitar las multas que recibieron sus homónimas alavesas en 2024.