Pagos de 100 euros por ser 'mula bancaria' en Álava

David González Domingo, 2 de febrero 2025, 00:09 Comenta Compartir

«Mi exnovia me recomendó abrir la cuenta corriente». «Llegó a mi Instagram y me apunté porque me parecieron 80 euros fáciles». «A mí me dieron cien euros por hacer de intermediario». Éstas son las explicaciones ofrecidas en el Palacio de Justicia de Vitoria ... por tres investigados por colaborar en estafas informáticas, el segundo delito más importante en cuanto a volumen. Hay once denuncias cada día en Álava.

A estos testaferros irregulares se les conoce como 'mulas bancarias' y no viven necesariamente de la delincuencia. La mayoría complementa sus actividades legales con esta arriesgada práctica. «Es un delito. Se exponen a ser denunciados por estafa agravada o por blanqueo de capitales», dicen medios judiciales. El método Reenvían el dinero de los timos a otras cuentas, para que se pierda su rastro y blanquearlo Como estos tres sospechosos ahora procesados, cientos de alaveses han recibido en sus correos electrónicos o en sus redes sociales «ofertas» de desconocidos para abrir cuentas corrientes en bancos on line con una única misión: traspasar el dinero recibido a otras entidades. A cambio, y tras un primer pago como reclamo, con cada ingreso perciben una pequeña comisión. Pero es un dinero sucio porque, en realidad, lo que hacen es blanquear el dinero que las cibermafias obtienen de sus víctimas. «Estos grupos organizados contactan a través de todo tipo de redes sociales. También con anuncios de ofertas de trabajo», trazan desde la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil en Álava, cuerpo que colabora con la Ertzaintza cuando el origen del timo se extiende más allá del río Ebro. «Ningún delito se comete en el lugar donde está la víctima. Esto es una cadena y sin colaboración sería imposible». Sólo unos pocos aceptan Como sucede con los envíos masivos de falsos mensajes de multas de tráfico, paquetes no esperados o fallos de seguridad en nuestros bancos, la inmensa mayoría de los receptores de esas propuestas fraudulentas, pasa. Entonces, ¿cuál es el perfil de los que aceptan? «Muchos son chavales que no conocen el mundo laboral o que desconocen las consecuencias penales», marcan desde el instituto armado. «A veces saben que son parte de la operación, pero es muy posible que no conozcan el alcance total. Desconocen de dónde viene el dinero pero saben que no es legal». Esos ingresos de procedencia fraudulenta duran poco en sus cuentas corrientes, generalmente abiertas en entidades bancarias online, donde sus sistemas de control son más laxos. «Derivan el dinero recibido a cuentas interpuestas. El dinero suele dar muchas vueltas antes de acabar en manos de las organizaciones criminales», aleccionan guardias civiles especializados. Perfil habitual «Muchos son chavales que desconocen el mundo laboral o las consecuencias penales» Estas mulas «cobran en función de lo que reciben. Cuanto más dinero, más comisión». El Juzgado de Instrucción número 4 investiga a un vecino de Vitoria acusado de quedarse 1.200 euros de una mujer de Hellín (Albacete), quien picó con un falso mensaje de su banco para cambiar sus claves. Este investigado sólo ha reconocido que aceptó una oferta llegada a su perfil en Instagram por la que se embolsó «cien euros». Se expone a una pena de cárcel y una multa, aparte de devolver los 1.200 euros a su víctima. Otro alavés figura en el radar del Juzgado de Instrucción 1 de Valencia por sacarle 596 euros a una mujer de la capital levantina. Aquí, la Audiencia Provincial de Álava ya ha emitido algunas condenas al respecto. Castigó a una residente en Barcelona con seis meses de cárcel y 1.400 euros porque recibió el dinero abonado por una pareja vitoriana que adquirió una thermomix por internet. El electrodoméstico jamás les llegó a su hogar. El fallo judicial habla de «ignorancia deliberada» por parte de la condenada. Cuando no lo sabes El otro modelo de 'mula bancaria' es la que desconoce que lo es. «Con la desesperación actual que hay en el mercado inmobiliario, estas mafias ponen anuncios sugerentes y pueden conseguir en un día hasta cien dnis de interesados en un piso inexistente». Con esos documentos de identidad, los ciberestafadores obtienen números de teléfono y abren cuentas on line. Primero lanzan la caña con envíos masivos de mensajes falsos, y luego ingresan el dinero obtenido. «En la dark web hay programas en los que eliges qué quieres que te mande cada estafado; dni, pin de la tarjeta. Cada día hace falta menos cualificación para ser un ciberdelincuente», advierten desde la Guardia Civil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión