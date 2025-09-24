El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso a la discoteca antiguamente llamada Mítika. Igor Aizpuru

Los padres del fallecido en Mítika exigen más control a las empresas de porteros de discoteca

Proponen que se «suspenda su actividad» en el caso de que alguno de sus trabajadores «no respete estrictamente las normas de actuación establecidas»

Borja Mallo

Borja Mallo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20

Los padres de Kerman, el joven que sufrió una muerte violenta en la discoteca Mítika de Dendaraba en febrero, ha presentado alegaciones a la reforma ... de la normativa que regula la habilitación del personal de control de acceso a salas de fiestas y pubs, que el Gobierno vasco se comprometió a realizar tras ese suceso luctuoso ocurrido en Vitoria. Su principal propuesta para la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas pasa por incrementar la vigilancia tanto sobre las empresas que proporcionan los servicios de seguridad como a los locales de ocio que recurren a las mismas para tener porteros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    La Policía Local «reforzará la vigilancia» en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos
  6. 6

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  7. 7

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  8. 8 Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión
  9. 9

    Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los padres del fallecido en Mítika exigen más control a las empresas de porteros de discoteca

Los padres del fallecido en Mítika exigen más control a las empresas de porteros de discoteca