El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cirujana Alejandra García Novoa realizó ayer dos intervenciones en el HUA Txagorritxu.

La cirujana Alejandra García Novoa realizó ayer dos intervenciones en el HUA Txagorritxu. Igor Aizpuru

Osakidetza estrena en Vitoria una innovadora operación para prevenir el cáncer de mama

Una cirujana de A Coruña forma a los médicos de Osakidetza en una técnica poco invasiva para extirpar el pecho a pacientes con riesgo

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:19

Ginecólogos y cirujanos de diferentes hospitales vascos (entre ellos los de Cruces, Basurto o Donosti), de Santander y de Pamplona se dieron cita ayer en ... el HUA Txagorritxu de Vitoria para asistir a la primera operación de una mujer con riesgo de desarrollar cáncer de mama realizada con una nueva técnica que se implantará en Osakidetza. Se trata de una innovadora cirugía mínimamente invasiva y reductora de riesgo para extirpar el pecho que hasta ahora no se había realizado en Euskadi. La cirujana gallega Alejandra García Novoa, de la Unidad de Mama del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, fue la encargada de impartir una formación que se prolongó durante varias horas mientras realizaba dos operaciones en directo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza estrena en Vitoria una innovadora operación para prevenir el cáncer de mama