Al paciente se le coloca un gorro especial para esta terapia. E. C.

Osakidetza aplicará estimulación eléctrica craneal a pacientes con covid persistente

El ensayo, que se hará en Basurto y en el que participarán alaveses, busca mejorar los problemas cognitivos y de fatiga que sufren muchos afectados

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:15

80 pacientes con covid persistente van a formar parte del primer ensayo clínico que se realizará en Euskadi para probar los beneficios que la estimulación ... eléctrica transcraneal puede tener en estos enfermos. El estudio comenzará en otoño y se prolongará seis meses. Este tratamiento consiste en aplicar corrientes eléctricas o magnéticas sobre determinadas zonas del cerebro donde se cree que estos estímulos pueden obtener efectos favorables al incidir en la actividad neuronal del enfermo. Esta terapia es empleada ya con éxito en otras patologías como la depresión, la fatiga crónica o la astenia prolongada.

