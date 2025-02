«Ortiz de Elgea fue rompedor y un gran puntal del arte contemporáneo vasco»

Ramón Albertus Viernes, 21 de febrero 2025, 00:15 Comenta Compartir

Santiago Arcediano repasa ese sábado la «vida y obra» del pintor Carmelo Ortiz de Elgea Elgea (Vitoria, 1944-2025) en una conferencia en el Centro Cultural Montehermoso (12.00, entrada libre). Acerca de ese encuentro que recuerda al artista de Aretxavaleta, Arcediano da algunas pinceladas. A él le unía un gran respeto y admiración. Tanto que recuerda fechas de exposiciones e hitos que marcaron su carrera con una precisión sorprendente. «Era una de esas grandes personalidades ante las que te quedas obnubilado», dice.

- En el propio centro cultural de Montehermoso fue expuesta la obra de Ortiz de Elgea.

- Sí, fue una gran exposición con 153 obras, ¡con un catálogo enciclopédico! Esa exposición se celebró hace 26 años y colapsó todo el centro, tanto el depósito como el resto de salas. Su título era precisamente '153 pinturas'.

- ¿Qué otros hitos destaca de su trayectoria?

- Hay varios momentos clave. Como ejemplo, en 1968 gana el Gran Premio de Pintura Vasca en San Sebastián con solo 23 años que era como el Nobel de la pintura vasca. En 1984 realiza la exposición 'Del paisaje al paisaje', en la sala San Prudencio en Vitoria y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

- Si queda alguien que no sepa muy bien quién era Ortiz de Elgea, ¿cómo se puede resumir su importancia?

- Carmelo Ortiz de Elgea fue junto a Mieg -aún vive, lo que es una gran suerte- puntal del arte contemporáneo vasco a partir de 1966, cuando surge el movimiento de la Escuela Vasca con el grupo Orain. Luego se incorporan muchos más artistas, pero ellos son el punto de partida. También eran íntimos amigos y se puede decir que su importancia viene dada por sus individualidades. Marcaron esa época y junto a ellos, Rafa Lafuente, que no pertenecía al grupo Orain.

- Siempre destacamos su gran trabajo como paisajista.

- Porque es de alguna manera un gran heredero del paisajista vitoriano Fernando de Amárica y aporta un colorido fastuoso. Carmelo tiene una sensibilidad cromática única. En su obra hay paisajes, paisajes con figura o figuras con paisaje, salvo en su etapa abstracta (1973-1980). Además muestra su vocación muralista, aunque también hacía cuadros pequeños.

Cierre de Amárica

- En muchas biografías se lee que nació en Aretxavaleta.

- Empieza en Aretxavaleta, pero nació en Vitoria. Su familia tenía una taberna allí y su padre recogía brezo en los montes de Olárizu. Todo eso le influye en la forma de mirar el paisaje. Desde los 14 años se profesionalizó con el apoyo de sus padres. Fue precoz, pero autodidacta. Y era muy intuitivo. Estudió tres años en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria y obtuvo la beca de la Fundación Amárica en 1962, que le permitió ir al Círculo de Bellas Artes y al Prado en Madrid. Dos años después repitió experiencia con Juan Mieg.

- ¿En esos años sesenta ya destacaba?

- Sí, porque rompe con la generación anterior, que eran paisajistas más ingenuos de la llamada Escuela de Madrid. Carmelo de joven estaba considerado un 'enfant terrible'. Enrique Pichot, pintor mayor que él, decía que ya destacaba por su colorido y por su personalidad. Lo recordaba pelirrojo, serio, mirada inteligente... A los 18, 20 y 22 años empezaba a tener público y clientes. Algo que no era fácil al ser vanguardia, que significa ser profeta y adelantarte al futuro.

- Dorleta Ortiz de Elgea, su hija y también artista, comentó que su padre no pudo exponer en la Sala Amárica en los últimos años. ¿Cómo describe el anuncio de su cierre?

- Pena, caos y desastre. Fue un buque insignia de la Diputación antes de que abriera Artium. Allí han expuesto Ortiz de Elgea, Mieg, Rafa Lafuente y tantos otros. La decisión responde a bandazos políticos. Pero a pesar del cierre me alegro (ironiza) de que pueda servir este local como centro de emprendedores, me imagino que serán emprendedores de altos vuelos por la altura de los techos.

- Se avanzó que algunas exposiciones podrían tener cabida en la Casa de la Cultura, donde ahora expone Juan Sagastizabal.

- La obra de Sagastizabal me interesa y es un gran pintor. Como todo artista necesita divulgar su obra. Pero con todo el respeto, creo que no es el mejor sitio para exponer su obra. Se me ocurre que el CEA (Centro de Estudios Ambientales) sería un sitio ideal para exponer su obra.