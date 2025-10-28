Organizan unas jornadas vecinales para reflexionar sobre la diversidad cultural en Vitoria Las ponencias y talleres, impulsados por el colectivo Gasteiz Anitza, tendrán lugar el 14 y 15 de noviembre entre la UPV/EHU, el centro cívico Aldabe y el instituto Ekialdea

E. J. Martes, 28 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Poner en valor la solidaridad vecinal y reflexionar sobre la diversidad cultural «en un contexto en el que se está instrumentalizando la inmigración para generar fractura social». Ese es el objetivo con el que el colectivo Gasteiz Anitza, formado por diversas asociaciones de los barrios vitorianos y organizaciones sociales, ha convocado los próximos 14 y 15 de noviembre unas jornadas gratuitas en las que se debatirá sobre la convivencia y la colaboración comunitaria en Vitoria.

Las ponencias comenzarán en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU. Allí se expondrán por primera vez los resultados de una investigación llevada a cabo entre la red Sareak Josten y la Facultad de Relaciones Laborales sobre jóvenes migrantes no acompañados por sus familias en la capital alavesa. En la misma sede, a partir de las 10.00 horas, también tomará la palabra el movimiento feminista. Y, por la tarde, se han organizado talleres en el instituo Ekialdea sobre 'Decolonialismo y privilegio blanco', 'Antirracismo y feminismo' o 'Okupación, seguridad y miedo'.

Al día siguiente, en el teatro del centro cívico Aldabe tendrá lugar una mesa redonda donde se presentarán distintas iniciativas a nivel local y nacional. En ellas se expondrá una experiencia de intervención en lonjas de judimendi, el proyecto de Bizkaia 'Basoa Artea', la acción francesa 'J'Accuse', el movimiento italofrancés de 'On Borders', la labor de la asociación madrileña Exmenas y del sindicato catalán Top Manta, así como de la organización vizcaína Agharas.

Cuando finalice la jornada habrá aperitivo y música y, a partir de las 20.00 horas, conciertos en el Gaztetxe de Elh Malik y Asammer Band. Los organizadores definen estas sesiones como una «oportunidad para dialogar, conectar y construir redes» y recomiendan apuntarse con antenlación, sobre todo a los talleres de la tarde del viernes.