En febrero de 2024, la Ertzaintza tomó su piso social después de que atacara a una inquilina. Rafa Gutiérrez

Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria

La Audiencia de Álava le cierra la vía judicial y será desahuciado en unos dos meses. Cobraba entre «300 y 600 euros» a sus inquilinos por vivir en esta casa de Salburua

David González

David González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La Audiencia Provincial de Álava le acaba de mostrar la puerta de salida. El exetarra Joseba Mikel Latasa Getaria deberá abandonar en el plazo máximo ... de dos meses el piso social que oficialmente le concedió Alokabide «el 15 de marzo de 2021» en la calle Helsinki, en Salburua. Una reciente sentencia de la magistrada Belén González le cierra la vía judicial después de que en febrero del año pasado se descubriera su fraude inmobiliaria.

