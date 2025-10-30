Orden de detención para un vitoriano por faltar a su juicio por tener 7 gramos de ketamina

Acudieron todos menos él. El más importante. El juicio señalado en la mañana de ayer, miércoles, en la Audiencia Provincial de Álava duró cinco ... minutos. Lo que tardó el presidente de la sala, el magistrado Jesús Poncela, en anunciar la orden de busca y captura para un vecino de Vitoria sospechoso de traficar con droga y que no acudió a la vista oral.

En febrero de 2022, la Ertzaintza le paró en un control rutinario. Los uniformados le descubrieron 7,2 gramos de ketamina, un potente estupefaciente que originariamente se usaba como anestésico para animales de gran tamaño, como los caballos. Desde hace décadas también se usa como «droga recreativa» entre los seres humanos, con un potentísimo efecto y unos efectos secundarios temibles: «pérdida de conocimiento, coma, convulsiones, derrames».

El precio en el mercado de esos 7,2 gramos le hubiera supuesto una ganancia estimada en «unos 553 euros». Desde aquella aprehensión, este varón «sin antecedentes penales», se inscribió en el COTA (Centro de Orientación y Tratamiento Adicciones) de Lakua para seguir un tratamiento de desintoxicación. De hecho, estaba citado un perito forense para certificar su adicción.

4 años y medio de salida

Sobre el papel, la Fiscalía de Álava le pedía 4 años y medio de cárcel. Pero ni aunque le hubiera caído esa pena hubiera entrado en prisión al ser un adicto en fase de tratamiento. No obstante, el Ministerio Público, a cargo de Josu Izaguirre, y su abogado, Javier Martínez de San Vicente, sí habían acercado posturas sobre un posible pacto para una condena menor y, por supuesto, por debajo de los dos años y un día, el límite habitual que marca cruzar o no el umbral de Zaballa.

A las 9.35 horas arranco la vista oral sin el investigado. «¿Ha podido contactar con su cliente?», le requirió el magistrado Poncela al letrado de la defensa. «Lo siento señoría pero no sé nada de él. En los últimos días le he llamado, le he mandado mensajes pero nunca ha contestado». Como también se desconoce su domicilio actual, al tribunal no le quedó más remedio que suspender la sesión.

Una decisión con consecuencias. A petición del Ministerio Público, la Audiencia Provincial de Álava emitió una orden de busca y captura para este sujeto, efectiva desde la tarde. Este mandato implica que cuando sea detectado por cualquier cuerpo policial, será detenido inmediatamente y trasladado a prisión hasta la celebración del juicio. Debido a la apretada agenda de esta sala, éste podría demorarse varios meses. «Un caso sencillo y sin apenas consecuencias legales se ha complicado sobremanera», señalaron fuentes judiciales.