Orbain celebra su décimo aniversario en Vitoria con una descarga punk

Ramón Albertus Lunes, 27 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Un rincón para amantes del punk y la contracultura que está de aniversario. La asociación Orbain cumple diez años y lo hace con un programa especial hasta diciembre. Conciertos, presentaciones de libro y charlas en Vitoria llenan esa intensa agenda de actividades en las que sobresale una gran fiesta el 13 de diciembre en la sala Jimmy Jazz (19.00 horas abren puertas; 8 euros), donde actuarán cuatro bandas locales Old Time Spooks, Punkaraoke, Harakin y Caimán, en una descarga de temas viscerales, combativos, irreverentes, versiones y ruido.

Décimo aniversario de Orbain Presentaciones en noviembre Takikardia y Soka (7 de noviembre, 19.30), Muga Zero y Dj Anitandi (8 de noviembre, 20.00); Rass, en una prefiesta del Metalskala Fest (15 de noviembre, 19.00); Solomillo Wellington (22 de noviembre, 13.00) y The Birra's Terror y Tsunami Ready (28 de noviembre, 19.30). Patxi Irurzun presentará el libro 'Lacha: los tímidos siempre tenemos frío' el 29 de noviembre (19.00).

En diciembre Charla sobre fraude legal (5 de diciembre, 19.00); fiesta dancehall con Party Vibes y merienda popular por el aniversario (6 de diciembre, 19.00); concierto en la sala Jimmy Jazz de Old Time Spooks, Punkaraoke, Harakin y Caimán (13 de diciembre, 19.00; en la sala Jimmy Jazz) y concierto de Kinkila (20 de diciembre, 20.00). Todos los actos, salvo en concierto en la Jimmy Jazz, en Navarro Villoslada, número 8.

Esa apuesta por grupos cercanos es otro de los rasgos identificativos de Orbain Kultur Elkartea. El viernes 31 de octubre, la banda Gold Kiss Experience se subirá al escenario del local localizado en el número 8 de la calle Navarro Villoslada, donde también se podrá ver una muestra que reúne diferentes carteles realizados por la asociación que hace gala de la autogestión y es un caso curioso en la difusión del punk rock.

Ese refugio para los amantes del movimiento que emergió en los años 70 contará también con el concierto de Takikardia y Soka (7 de noviembre, 19.30), Muga Zero y Dj Anitandi (8 de noviembre, 20.00); Rass, en una prefiesta del Metalskala Fest (15 de noviembre, 19.00); Solomillo Wellington (22 de noviembre, 13.00) y The Birra's Terror y Tsunami Ready (28 de noviembre, 19.30). Ya en diciembre se ha reservado en la agenda otras actuaciones, como la fiesta dancehall de Party Vibes (6 de diciembre, 19.00) y el concierto de Kinkila (20 de diciembre, 20.00). Además, Patxi Irurzun presentará el libro 'Lacha: los tímidos siempre tenemos frío' el 29 de noviembre (19.00).

De esta forma, la asociación mantiene vivo ese impulso por «analizar e investigar la influencia del punk a lo largo de casi cinco décadas, tanto a nivel internacional como, especialmente, en Euskal Herria», trasladan.