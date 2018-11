La oposición reprocha a González «falta de previsión» para paliar las listas de espera en Álava El número de plazas residenciales para mayores resulta escaso ante el aumento de la demanda. / Jesús Andrade Los grupos creen que los servicios sociales «no son la prioridad» del Gobierno foral tras constatar que 200 alaveses esperan plaza en las residencias MARÍA JOSÉ PÉREZ Martes, 20 noviembre 2018, 01:46

El crecimiento constante que se ha producido a lo largo de esta legislatura en las listas de espera para acceder a una plaza en una residencia foral de personas mayores (209 según el balance de 2017 de Servicios Sociales, un 33% más que en 2015), unido a que el número de recursos sólo ha subido en un 4%, viene a demostrar que «los servicios sociales no son la prioridad del Gobierno», coinciden los principales grupos junteros de la oposición, que ayer, a raíz de los datos desvelados por EL CORREO, criticaron que el Gabinete de Ramiro González se ha dedicado a «parchear» la situación, a pesar de contar cada año con una mayor capacidad de gasto.

«Está claro que ese dinero no ha ido a mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan», reprocha la portavoz del Partido Popular, Ana Morales, en referencia a «los 1.367 millones más de recaudación que ha tenido Ramiro González con respecto a la legislatura de Javier de Andrés (PP)». Y si el reflejo no se produce directamente en el bienestar social es «porque no es su prioridad». «Ahí es donde se ven las prioridades de cada uno», coincide la juntera de Podemos Itxaso Roldán.

Pero además de crítica, esa circunstancia genera inquietud entre la oposición. «La situación es preocupante y va camino del desastre», abunda el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo. Sobre todo porque este año tampoco se han creado nuevas plazas. Es cierto que se han proyectado 100 en el complejo residencial que se construirá en Lakua, pero no estarán disponibles a corto plazo. «Se han puesto las pilas demasiado tarde. Van a pasar una legislatura en blanco en creación de plazas, a pesar de contar con más recursos», insiste Morales.

Cifra triplicada en 2030

La «falta de previsión» que denuncian de forma unánime desde la oposición conducirá a una situación que «se volverá insostenible en menos de una década», pronostica Fernández de Pinedo, que recuerda «la llegada a la vejez de la generación del 'baby boom', que triplicará el número de personas que cumplirá 65 años en la década de 2030». En este caso, el líder de la coalición abertzale extiende el reproche también al PP, a quien acusa, como al PNV, de recurrir a la iniciativa privada, concertando plazas «o mandando usuarios forales con un cheque servicio».

El envejecimiento de la población es una evidencia. El aumento de la esperanza de vida en muchos casos está unida «a más enfermedades y más dependencia», repasa Roldán, por lo que insiste en el problema que genera «la falta de previsión y planificación».

Esto supondrá «que también vamos a pagar las consecuencias en la próxima legislatura», pronostica Morales, que considera que «el gran fracaso» del Gabinete González «es Bienestar Social». Y no limita la reprobación al PNV, porque «la número uno del PSE, Cristina González, se sienta en el consejo de administración del IFBS, es corresponsable».

Ante la situación actual, en EH Bildu ven dos opciones: fortalecer el sistema público y trabajar nuevas fórmulas de atención «que disminuyan la residencialización y caminen hacia la mayor atención en el entorno de las personas usuarias».